Huân chương Hữu nghị là phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam dành cho cá nhân và tập thể nước ngoài có những đóng góp to lớn, tích cực trong việc xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Việc trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Marc Knapper thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Marc Knapper. Ảnh: BNG

Đại sứ Marc Knapper bày tỏ tự hào khi được đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Qua đó, hai nước tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng thương mại và nâng cao hiệu quả hợp tác trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, năng lượng, khoa học - công nghệ.

Đại sứ khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào trong tương lai, ông sẽ luôn là người bạn của Việt Nam, tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng sự phát triển của quan hệ Việt - Mỹ.

Chiều nay, tiếp Đại sứ Marc Knapper, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam; đồng thời trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của Đại sứ trong thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với đề xuất của Đại sứ Marc Knapper về việc tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn và đại biểu Quốc hội hai nước; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, năng lượng sạch, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục - đào tạo, y tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Đại sứ Marc Knapper. Ảnh: Quốc hội

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Mỹ nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, tạo điều kiện để các cơ chế hợp tác giữa hai nước được triển khai hiệu quả, bền vững.

Đại sứ Marc Knapper bày tỏ vinh dự được công tác tại Việt Nam trong thời kỳ quan hệ hai nước có bước phát triển mạnh mẽ, nhất là thông qua dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đại sứ đánh giá cao những thành tựu nổi bật trong hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua; đồng thời tin tưởng với sự ủng hộ và đóng góp của cơ quan lập pháp hai nước, hợp tác Việt - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng.

Ông khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào trong tương lai, cá nhân ông sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước.