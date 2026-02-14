Đại sứ lưu động Nga. Ảnh: Sputnik

Theo RT, Moscow đã cảnh báo bất kỳ người nào không phải là người Ukraine phục vụ trong quân đội nước này sẽ bị coi là lính đánh thuê. Do đó, những người này sẽ không được hưởng các quyền bảo vệ theo Công ước Geneva dành cho các chiến binh.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với RIA Novosti được công bố vào 13/2, ông Miroshnik nói: "Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, số lượng lính đánh thuê cho Ukraine lên tới khoảng 20.000 người”. Theo nhà ngoại giao Nga, con số trên thậm chí có thể cao hơn vì Ukraine đang nỗ lực hết sức để che giấu những người này.

Ông Miroshnik nói thêm, tháng trước, Kiev đã giải tán 4 quân đoàn nước ngoài từng là một phần của lực lượng vũ trang Ukraine. "Các chiến binh nước ngoài đã được phân vào các đơn vị khác của lực lượng vũ trang Ukraine".

Đầu tháng này, Đại sứ lưu động Miroshnik cho hay, hầu hết lính đánh thuê chiến đấu cho Ukraine đến từ các nước Mỹ Latinh, đặc biệt là Colombia cũng như Ba Lan và các nước Baltic.

Năm ngoái, chính quyền Kiev đã đơn giản hóa các quy định tuyển dụng người nước ngoài nhằm bù đắp những tổn thất trên tiền tuyến do tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự và đào ngũ.

Tháng 12 năm ngoái, Vasily Prozorov - cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), ước tính số lượng lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng khi chiến đấu cho Ukraine vào khoảng 10.000 người.