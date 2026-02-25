Theo báo Times of Israel, tại phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11 hôm 24/2, Đại hội đồng LHQ (UNGA) đã thông qua nghị quyết về cuộc xung đột ở Ukraine với 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 51 phiếu trắng.

Nghị quyết này do Ukraine và một số quốc gia châu Âu đề xuất, kêu gọi "một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện" nhằm hướng tới một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài phù hợp với luật pháp quốc tế. Nghị quyết cũng cam kết tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Đáng chú ý, Mỹ là một trong những quốc gia bỏ phiếu trắng, trong khi Nga bỏ phiếu chống lại nghị quyết của UNGA.

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về cuộc xung đột Ukraine. Ảnh: NYT

"Mỹ ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn. Tuy nhiên, một số từ ngữ trong nghị quyết này có thể làm 'xao nhãng' các cuộc đàm phán đang diễn ra, thay vì hỗ trợ thảo luận về toàn bộ các phương án ngoại giao có thể xây dựng một nền hòa bình bền vững. Đây là lý do Mỹ bỏ phiếu trắng", Phó đại diện Mỹ tại LHQ Tammy Bruce cho biết.

Trong khi đó, Phó đại diện Nga tại LHQ Anna Yevstigneyeva cho rằng Kiev cần "tập trung vào nỗ lực ngoại giao để tìm kiếm các giải pháp có thể chấp nhận được cũng như xây dựng các đảm bảo an ninh bền vững cho cả Nga và Ukraine".

Anh áp đặt thêm hàng loạt lệnh trừng phạt Nga

Theo hãng thông tấn Anadolu, chính phủ Anh ngày 24/2 đã thông báo về việc áp đặt gần 300 lệnh trừng phạt mới chống Moscow, mô tả đây là "gói trừng phạt lớn nhất nhắm vào Moscow" kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Phần lớn các lệnh trừng phạt mới của London nhằm vào các công ty dầu mỏ, các công ty cung cấp thiết bị quân sự, chương trình năng lượng hạt nhân dân sự và ngành công nghiệp khí hóa lỏng của Nga. Động thái kể trên cũng nâng tổng số đối tượng Nga bị Anh trừng phạt vì cuộc xung đột lên hơn 3.000 thực thể.

Hiện Moscow chưa lên tiếng bình luận về động thái của Anh.