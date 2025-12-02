Theo hãng tin TASS, Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Melik-Bagdasarov ngày 1/12 đã bác bỏ các tin đồn cho rằng Moscow đang sơ tán công dân khỏi Venezuela do lo ngại tình hình khu vực chuyển biến xấu.

"Tôi vừa trở lại Caracas sau khi về Moscow để dự kỳ họp Ủy ban cấp cao liên chính phủ Nga - Venezuela. Tình hình tại đây hoàn toàn ổn định, không hề xấu đi. Ở thời điểm này, rất ít người nghĩ về các chuyến bay hồi hương, và không có chuyện sơ tán công dân Nga khỏi Venezuela", ông Melik-Bagdasarov nhấn mạnh.

Đại sứ Nga nhận định, đang có một chiến dịch truyền thông nhằm chống lại Caracas và thật đáng tiếc khi có một số hãng thông tấn ở Nga đã "trích dẫn các thông tin sai lệch từ phương Tây".

Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Melik-Bagdasarov. Ảnh: TASS

"Tuyên bố của một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội về không phận Venezuela là không có cơ sở pháp lý. Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với quốc gia Nam Mỹ", ông Melik-Bagdasarov cho biết.

Cùng ngày, Bộ Giao thông vận tải Nga đã xác nhận, Moscow "chưa có kế hoạch ban hành lệnh cấm" đối với các chuyến bay đến và đi khỏi Venezuela.

Theo giới quan sát, các phát biểu của Nga được cho là nhắm vào tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc không phận Venezuela nên được coi đã bị "đóng cửa hoàn toàn".

Kể từ khi căng thăng giữa Mỹ và Venezuela leo thang, Nga luôn thể hiện sự ủng hộ với Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Moscow cũng cáo buộc các hoạt động tấn công tàu nghi chở ma túy của Lầu Năm Góc vi phạm cả luật pháp Mỹ và luật lệ quốc tế.