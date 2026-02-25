Theo TASS, ông Medvedev ngày 24/2 đã lên tiếng về thông tin của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) rằng Anh và Pháp đang cân nhắc những phương án nhằm chuyển giao vũ khí hạt nhân hoặc các bộ phận cấu thành cho Ukraine.

"Thông tin của SVR đã thay đổi hoàn toàn tình hình, đây được coi là hành động chuyển giao trực tiếp vũ khí hạt nhân cho một quốc gia đang xung đột. Trong kịch bản đó, Nga sẽ buộc phải sử dụng mọi phương tiện sẵn có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân phi chiến lược để tấn công các mục tiêu ở Ukraine, tạo ra nguy cơ với chúng tôi. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ nhắm vào cả các quốc gia cung cấp vì họ đã trở thành đồng phạm trong xung đột hạt nhân với Nga", ông Medvedev cho biết.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Ông Medvedev nhấn mạnh đây là biện pháp đáp trả tương xứng mà Moscow hoàn toàn có quyền thực hiện.

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói báo cáo của SVR đã cho thấy những "nguy cơ tiềm ẩn", đồng thời đe dọa cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

"Nga có đủ năng lực để đáp trả những hành động như vậy. Nhưng chúng tôi hy vọng Paris và London còn đủ tỉnh táo để không đưa ra các bước đi sai lầm", Đại sứ Nga tại LHQ Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết.

Theo báo cáo của SVR, giới chức Anh và Pháp đang xem xét chuyển giao các bộ phận cấu thành bom nguyên tử để Kiev tự lắp ráp và tuyên bố là sản phẩm nội địa hoặc thậm chí là cung cấp một đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Pháp tại Moscow đã bác bỏ thông tin của SVR, cáo buộc đây là "lời nói dối trắng trợn". Phía Ukraine cũng phủ nhận cáo buộc cho rằng nước này muốn sở hữu vũ khí hạt nhân.