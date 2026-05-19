Sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường nhân chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi đầu tháng 5.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh. Ảnh: Minh Nhật

Điểm lại những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng trên cơ sở triển khai các văn bản đã ký kết thì hợp tác quốc phòng song phương đã được thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Trong đó, nổi bật là các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại; huấn luyện, đào tạo; hợp tác giữa các quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; công nghiệp quốc phòng; tòa án quân sự; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã hỗ trợ phía Việt Nam rất hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy tại các nhà trường quân sự; cung cấp gói viện trợ không hoàn lại 1 triệu USD để xây dựng phòng học ngoại ngữ (tại Trường Sĩ quan Không quân) cũng như hỗ trợ các gói tín dụng ưu đãi khác.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Minh Nhật

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, trong đó tập trung vào: duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác thường niên để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu; tăng cường hợp tác về đào tạo.

Trên cơ sở Ý định thư về hợp tác giáo dục, đào tạo được ký năm 2024, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn phía Ấn Độ tiếp tục dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng đã có, đồng thời xem xét, bổ sung chỉ tiêu một số chuyên ngành đào tạo mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhu cầu.

Bên cạnh đó, hai bên thúc đẩy hợp tác giữa các quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh mạng, quân y, cứu hộ cứu nạn, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế...

Ảnh: Minh Nhật

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên định chính sách quốc phòng "bốn không"...

Tại hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh bày tỏ sự vinh dự khi thăm Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người lãnh tụ vĩ đại có tầm nhìn xa và được nhân dân Ấn Độ yêu quý, ngưỡng mộ.

Ông Rajnath Singh nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ quan hệ hữu nghị trên cơ sở trụ cột quan hệ hợp tác quốc phòng và sự tin cậy. Ông khẳng định chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, qua đó góp phần thể hiện chiều sâu, sự gần gũi trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Rajnath Singh cắt băng khánh thành phòng học ngoại ngữ của Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ. Ảnh: Minh Nhật

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng song phương, thể hiện sự tin cậy cao giữa hai bên, góp phần phát triển quan hệ quốc phòng vững mạnh, vì lợi ích chung và hướng tới tương lai.

Ông mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, hợp tác giữa các quân, binh chủng.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ luôn sẵn sàng hợp tác, dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng đào tạo, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, sâu sắc, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ.