Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón.

Tham dự lễ đón có nhiều quan chức cao cấp Ấn Độ và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.

Đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng âm vang của 21 phát đại bác chào mừng. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe.

HHnGOt4akAAUimI.jpg
Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Tài khoản X của Tổng thống Ấn Độ
vnapotalledontongbithuchutichnuoctolamthamcapnhanuoctoiconghoaando8743657 17780440132062034269604.jpg
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN
vnapotalledontongbithuchutichnuoctolamthamcapnhanuoctoiconghoaando8743660 17780442761351652155954.jpg
Ảnh: TTXVN
vnapotalledontongbithuchutichnuoctolamthamcapnhanuoctoiconghoaando8743647 1778044096623852564124.jpg
Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, dưới Quốc kỳ Việt Nam và Ấn Độ, quốc thiều hai nước được Quân nhạc cử lên. Đội trưởng Đội danh dự Quân đội Ấn Độ báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đội danh dự diễu binh qua bục danh dự.

Sau diễu binh, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu cho nhau thành phần đoàn dự lễ đón.

Kết thúc lễ đón, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh với các sinh viên, quần chúng Ấn Độ.

vna potal le don tong bi thu chu tich nuoc to lam tham cap nha nuoc toi cong hoa an do 8743669.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi trên bục danh dự, thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
HHnGQ5KasAACzVn.jpg
Đội danh dự diễu binh qua bục danh dự. Ảnh: Tài khoản X của Tổng thống Ấn Độ
vnapotalledontongbithuchutichnuoctolamthamcapnhanuoctoiconghoaando8743675 17780443357181093587994.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên đoàn cấp cao Ấn Độ tại lễ đón. Ảnh: TTXVN
22c99044 21e0 4dbc b3da f0f18c6d59c3.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ. Ảnh: TTXVN
HHnGM44bUAASujz.jpg
Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Tài khoản X của Tổng thống Ấn Độ
vnapotalledontongbithuchutichnuoctolamthamcapnhanuoctoiconghoaando8743652 1778044096595440317134.jpg
Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ vẫn luôn bền chặt
06/05/2026
Ấn Độ chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với điệu múa truyền thống
05/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Ấn Độ
05/05/2026
Việt Nam là đối tác chủ chốt trong chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ
05/05/2026
Ý nghĩa lịch sử chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
04/05/2026
Tạo đột phá cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ
04/05/2026
Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ có bước phát triển mạnh mẽ
04/05/2026