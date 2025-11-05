Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vừa thông tin về tình hình và mức độ nguy hiểm của bão số 13 Kalmaegi, cập nhật đến 17h30 hôm nay (5/11).

Theo đó, đến 17h, bão số 13 Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 320km, cách đất liền gần 900km.

Từ sáng đến tối nay, bão di chuyển ổn định với tốc độ 20-25km/h, và dự báo sẽ giữ tốc độ này trong đêm nay và ngày mai (6/11).

Trong 12-18 giờ tới, bão số 13 có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Hiện tại, cường độ bão đạt cấp 14 và có thể tăng lên cuối cấp 14, đầu cấp 15 trong thời gian tới.

Ông Khiêm nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá đây là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm, có cường độ rất mạnh trên khu vực Biển Đông. Khi vào đất liền, bão có thể vẫn giữ sức gió rất lớn, gây ảnh hưởng mạnh trong khoảng từ tối đến đêm 6/11”.

Nhiều yếu tố nguy hiểm: gió mạnh, sóng lớn, mưa lũ

Theo ông Khiêm, trong những ngày qua, cơ quan khí tượng liên tục cảnh báo về các tác động nguy hiểm của bão số 13, bao gồm gió mạnh, sóng lớn, mưa to, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Trung Bộ.

Trước hết, trên khu vực Biển Đông và biển ven bờ, sức gió có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 17, khiến sóng cao từ 8-10m quanh tâm bão.

Với gió và sóng mạnh như vậy, mọi loại tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn, đều có nguy cơ mất an toàn nếu hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão.

Hướng di chuyển và cường độ của bão số 13, cập nhật tối 5/11. Nguồn: NCHMF

Trong khi đó, tại khu vực ven bờ, gió có thể mạnh đến cấp 12, sóng cao 4-6m. Đáng chú ý, thời điểm này đang trùng kỳ triều cường, khiến nước dâng do bão kết hợp triều cường có thể đạt 0,9-1,2m.

Với tất cả tác động tổ hợp như vậy, các hoạt động tàu thuyền, lồng bè, nuôi trồng thủy sản từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk cần đặc biệt cảnh giác.

Ông Khiêm lưu ý, những khu vực có mật độ nuôi trồng, khai thác thủy sản lớn như Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk được cảnh báo nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn.

Trọng tâm gió mạnh ở ba tỉnh

Dự báo, hoàn lưu bão số 13 có thể tạo ra vùng gió mạnh rất rộng, ảnh hưởng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Trong đó, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi được xác định là vùng trọng tâm gió mạnh, với cường độ cấp 10-12, giật trên cấp 15, thậm chí có thể cao hơn.

Ngoài ra, gió mạnh có thể mở rộng lên phía Bắc do tác động của khối không khí lạnh, với sức gió cấp 8-9, giật trên cấp 10.

Do bão di chuyển nhanh và mạnh, gió mạnh không chỉ tập trung ở ven biển mà còn lan sâu vào đất liền.

Trên hướng bão di chuyển dự kiến từ giữa Quảng Ngãi đến Gia Lai, các khu vực Tây Nguyên (cũ) có thể chịu gió rất mạnh.

Ông Khiêm cho biết: “Khu vực đèo An Khê nhiều khả năng chịu gió cấp 9-10, giật trên cấp 12. Đây là vùng có nhiều công trình trên cao, đặc biệt là các dự án điện gió, cần hết sức đề phòng rủi ro”.

Nguy cơ mưa lớn, lũ và sạt lở đất

Ông Khiêm cũng thông tin, dù không khí lạnh đã suy yếu và nhiễu động gió Đông trên cao không còn mạnh như trước, nhưng hoàn lưu bão số 13 vẫn có thể gây mưa lớn diện rộng ở Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Lượng mưa dự báo đạt 200-300mm, cục bộ 500-600mm, tập trung trong đêm 6 đến ngày 7/11, kéo dài khoảng 30-36 giờ.

Các địa phương cần đặc biệt lưu ý gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế và Nam Quảng Trị.

Đồng thời, lượng mưa lớn, dồn dập trong thời gian ngắn, kết hợp với mực nước trên các hệ thống sông đang ở mức cao, làm gia tăng nguy cơ lũ tại nhiều khu vực.

Các tỉnh, thành nằm trong vùng cảnh báo lũ gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Huế. Mực nước lũ có thể vượt mức báo động 2 đến báo động 3, thậm chí cao hơn báo động 3 trên một số sông.

Toàn bộ khu vực miền núi, đặc biệt là vùng núi phía Tây Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên, được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Bên cạnh đó, lượng mưa lớn còn gây rủi ro đối với hệ thống hồ chứa, đặc biệt là các hồ vừa và nhỏ ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cần được theo dõi chặt chẽ và có phương án điều tiết an toàn.

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh, với tổ hợp các yếu tố trên, bão số 13 Kalmaegi được đánh giá là một trong những cơn bão nguy hiểm nhất trên Biển Đông từ đầu năm đến nay. Các địa phương ven biển và khu vực Tây Nguyên cần chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.