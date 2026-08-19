Ngày 19/8, Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2030 giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post đã được ký kết chiều ngày 19/8 tại Đắk Lắk. Thỏa thuận nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng bưu chính, chuyển đổi số, thương mại điện tử, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Đắk Lắk.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy (bên phải) và Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post Nguyễn Trường Giang ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2030.

Theo thỏa thuận, thời gian tới, 2 đơn vị sẽ tập trung cung ứng dịch vụ bưu chính, bưu chính KT1 và các dịch vụ hành chính công; hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua mạng bưu chính công ích; mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chi trả an sinh xã hội.

Hai bên cũng sẽ phối hợp phát triển thương mại điện tử, logistics, tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản địa phương thông qua sàn thương mại điện tử Nông sản Bưu điện và hệ thống Bách hóa Bưu điện; phát triển hạ tầng bưu chính, bưu chính số; nâng cấp Bưu điện xã, phường theo mô hình “Trung tâm dịch vụ bưu chính - hành chính công xã” kết hợp kinh doanh đa dịch vụ.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch HĐTV Vietnam Post cho biết: Trước yêu cầu giảm áp lực nhân sự tại cấp xã và tạo thuận lợi cho người dân, Vietnam Post đang phát triển kios hành chính công tự động.

Cho biết Bưu điện Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch trở thành doanh nghiệp công nghệ bưu chính với những bước chuyển mạnh mẽ ngay từ năm 2026, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post Nguyễn Trường Giang cũng thông tin: Trước yêu cầu giảm áp lực nhân sự tại cấp xã và tạo thuận lợi cho người dân, đơn vị đang phát triển các kios hành chính công tự động.

Trong lĩnh vực logistics, Vietnam Post đang phối hợp xây dựng nền tảng số hóa chuỗi cung ứng nông sản, chuẩn hóa các khâu từ thu gom, xử lý, đóng gói đến xuất khẩu. Nền tảng hướng tới quản lý mã vùng trồng, mã địa chỉ của nông dân và kết nối với các khâu liên quan đến hải quan, xuất khẩu.

Bên cạnh đó, dự kiến trong tháng 10, Vietnam Post triển khai nền tảng tối ưu logistics ứng dụng AI, nhằm điều phối thời gian xe ra vào các hub trung chuyển, giảm thời gian chờ và ùn tắc từ vài giờ xuống khoảng 15 - 20 phút. “Chúng tôi cũng dự kiến chuyển đổi khoảng 8.000 điểm giao dịch trên toàn quốc thành chuỗi “Bách hóa Bưu điện”, vận hành trên nền tảng bán lẻ quản lý tập trung và ưu tiên phân phối các sản phẩm OCOP”, ông Giang cho hay.

Với địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều của Đắk Lắk, việc đưa dịch vụ công, tiện ích số và chính sách an sinh đến gần người dân đặt ra nhiều yêu cầu mới.

Khẳng định tỉnh rất quan tâm đến việc hiện đại hóa hạ tầng bưu chính và hỗ trợ người dân thuận tiện sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, song ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: Với diện tích rộng và dân cư phân bố không đều, việc đưa dịch vụ công, tiện ích số và triển khai các chính sách an sinh xã hội đến gần với người dân ở các vùng sâu, vùng xa, các buôn làng còn gặp nhiều khó khăn.

Để thuận tiện cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ công, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk gợi mở Vietnam Post cân nhắc việc nghiên cứu tích hợp ngôn ngữ bản địa vào kiosk Bưu điện; đồng thời, phối hợp nghiên cứu triển khai các mô hình dịch vụ công không tiếp xúc, trong đó Bưu điện hỗ trợ người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa khai báo thông tin, điền biểu mẫu, thanh toán tại điểm phục vụ gần nhất để thực hiện thủ tục hành chính mà không phải di chuyển lên xã hoặc thành phố.

Theo thống kê, giai đoạn 2017 - 2025, với mạng lưới 288 điểm phục vụ phủ rộng đến xã, thôn và buôn, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận, luân chuyển và trả gần 3,9 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm đúng quy trình, đúng thời hạn. Đơn vị cũng đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ cho người có công cho 154.126 người hưởng, với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng; phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội phát triển gần 440.000 thẻ bảo hiểm y tế mỗi năm.