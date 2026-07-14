Người dân được tra cứu, khai thác miễn phí thông tin pháp luật

Ngay từ thời điểm Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức được giới thiệu hồi tháng 11/2025, Bộ Tư pháp đã nhấn mạnh đây không chỉ là một nền tảng công nghệ, mà còn là “cây cầu” kết nối người dân, doanh nghiệp với hệ thống pháp luật một cách thuận tiện, minh bạch và dễ tiếp cận hơn, từ đó thúc đẩy niềm tin và tăng cường năng lực thực thi pháp luật trong xã hội.

Mới đây, cùng với việc phê duyệt đề án “Phát triển Cổng Pháp luật quốc gia giai đoạn 2026 - 2030”, đưa ra định hướng phát triển dài hạn cho Cổng Pháp luật quốc gia, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành “Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Pháp luật quốc gia”.

Quy chế này quy định về tên miền, chức năng, nguyên tắc, trách nhiệm và quy trình quản lý, vận hành, cung cấp, cập nhật và khai thác dữ liệu trên Cổng Pháp luật quốc gia. Việc ban hành quy chế được nhận định là một bước hoàn thiện hạ tầng pháp lý số, đồng thời cũng góp phần giảm nghèo thông tin, tạo điều kiện nâng cao năng lực tiếp cận và thực thi pháp luật của cộng đồng.

Một trong những chức năng của Cổng Pháp luật quốc gia là truyền thông về chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp người dân và doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu, thực thi giám sát, đánh giá

chính sách, pháp luật.

Có các tên miền phapluat.gov.vn và vietnamlaw.gov.vn, Cổng Pháp luật quốc gia là nền tảng số dùng chung quốc gia về pháp luật sử dụng chung cho các ngành, lĩnh vực nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sử dụng, khai thác thông tin pháp luật; tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên môi trường số và tương tác thông tin với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân với người dân, doanh nghiệp.

Cũng theo quy chế, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được tra cứu, sử dụng, khai thác miễn phí các thông tin trên Cổng Pháp luật quốc gia. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với các dịch vụ mà hợp phần, thành phần được pháp luật quy định thu phí.

Các cá nhân, tổ chức chỉ sử dụng Cổng Pháp luật quốc gia cho các mục đích hợp pháp và phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình. Trường hợp sử dụng lại các thông tin, nội dung trên Cổng Pháp luật quốc gia để đăng tải trên các phương tiện khác phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ quản hợp phần hoặc tự mình chia sẻ các thông tin, dữ liệu của tổ chức, cá nhân đã có trên hệ thống bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông tin.

Đưa chính sách, pháp luật đến gần hơn với người dân

Quy chế mới ban hành còn quy định cụ thể về các loại thông tin được cung cấp, đăng tải trên Cổng Pháp luật quốc gia, bao gồm: Thông tin về văn bản quy phạm pháp luật; thông tin về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thông tin về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; thông tin của hệ thống thông tin, các cổng, trang thông tin cơ quan, đơn vị thuộc hợp phần, thành phần của Cổng Pháp luật quốc gia;

Thông tin trợ giúp pháp lý; thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; thông tin về thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; thông tin về tài liệu, tư liệu pháp lý; thông tin về quản lý, vận hành, khai thác Cổng Pháp luật quốc gia; các thông tin về pháp luật và các thông tin khác theo yêu cầu quản lý nhà nước về công tác xây dựng, thi hành pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thực tế vận hành thời gian qua đã cho thấy hiệu quả của nền tảng số quốc gia dùng chung về pháp luật trong việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp không chỉ thuận tiện hơn trong tiếp cận thông tin, mà còn có thể chủ động tìm hiểu, cập nhật chính sách mới.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, tính đến giữa tháng 7/2026, Cổng Pháp luật quốc gia đã đăng tải hơn 2.500 thông tin, ghi nhận gần 10 triệu lượt truy cập; đồng thời được tích hợp với ứng dụng VNeID, đăng tải 350 thông tin pháp luật trên nền tảng này.

Thông qua VNeID đã có khoảng 6.000 lượt truy cập tạo tài khoản trên Cổng Pháp luật quốc gia, bước đầu hình thành hệ sinh thái người dùng số phục vụ tiếp cận và khai thác thông tin pháp luật.

Đặc biệt, trợ lý ảo pháp luật trên cổng đã tiếp nhận và trả lời khoảng 320.707 câu hỏi, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật nhanh chóng, thuận tiện, góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật và thúc đẩy ứng dụng AI trong lĩnh vực tư pháp.

Thời gian qua, hoạt động truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, fanpage chính thức của Cổng Pháp luật quốc gia duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Kênh Zalo Official Account đã được cấp xác thực, bảo đảm tính chính danh, duy trì cập nhật thông tin pháp luật hằng ngày, trở thành kênh tiếp cận hiệu quả đối với người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, kênh TikTok "Cổng Pháp luật quốc gia" đã đăng tải gần 700 tin bài, thu hút khoảng 4 triệu lượt xem, góp phần đưa chính sách, pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là giới trẻ.