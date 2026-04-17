Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã nêu rõ quan điểm cần khắc phục tình trạng thông tin thiếu cân đối, đảm bảo sự đồng đều về phân bố, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng, miền.

Riêng với lĩnh vực thông tin cơ sở, chiến lược này đề ra mục tiêu tăng cường sử dụng CNTT, dịch vụ viễn thông, Internet để đổi mới cách thức thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; đầu tư, phát triển hệ thống truyền thanh ở các xã để tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

Thực tế, thời gian qua, mạng lưới thông tin cơ sở trên toàn quốc đã và đang có những đóng góp quan trọng vào công tác truyền thông, giảm nghèo thông tin cho người dân cả nước, nhất là những người dân ở các khu vực có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều hạn chế, vùng sâu vùng xa.

Là thành phần quan trọng trong hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng CNTT - Viễn thông, hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở gồm hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương do Bộ VHTT&DL đảm trách vận hành và các hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm quản lý.

Theo quy định tại Thông tư 24 của Bộ VHTT&DL có hiệu lực từ ngày 20/2/2026, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh được dùng chung cho người làm công tác thông tin cơ sở cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh, thành phố để thực hiện các hoạt động thông tin cơ sở.

Qua hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, đội ngũ người làm công tác thông tin cơ sở thực hiện tổ chức sản xuất, biên tập bản tin phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT - viễn thông, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng.

Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh còn có các chức năng quản lý các cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh, thành phố; thực hiện tổng hợp, thống kê để đưa ra các báo cáo phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở trên địa bàn, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin nguồn trung ương.

Với tỉnh Tây Ninh, theo Cổng thông tin điện tử của địa phương này, hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của tỉnh đã được đầu tư hoàn thiện, kết nối với hệ thống thông tin nguồn Trung ương và triển khai tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, đóng vai trò là nền tảng dùng chung phục vụ hoạt động thông tin cơ sở từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của tỉnh Tây Ninh có chức năng quản lý, vận hành hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng; tiếp nhận, tổng hợp, cung cấp thông tin nguồn và phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở trên địa bàn.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh cũng vừa cho hay, mới đây UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Công an tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh; UBND các xã, phường phải tăng cường hơn nữa việc quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn thông tin với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, để khai thác hiệu quả hệ thống, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm trong quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của tỉnh; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh mạng. Các cơ quan, đơn vị được cấp tài khoản truy cập hệ thống cần quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo yêu cầu bảo mật và không để xảy ra tình trạng lộ lọt thông tin, dữ liệu.

Các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng được yêu cầu phải chủ động cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất phục vụ công tác tuyên truyền chính sách, các sự kiện quan trọng, tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh… theo kế hoạch chung của tỉnh. Nội dung thông tin phải được chuẩn hóa dưới nhiều hình thức như văn bản, âm thanh, hình ảnh, video để phục vụ hệ thống truyền thanh và bảng tin điện tử.

Sở VHTT&DL tỉnh Tây Ninh được giao chủ trì quản lý, hướng dẫn vận hành, phân quyền tài khoản, kiểm tra chất lượng thông tin và hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở; đồng thời tiếp nhận, thẩm định và cập nhật thông tin vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, vận hành hệ thống an toàn, thông suốt 24/7, triển khai các giải pháp bảo mật, phòng chống tấn công mạng và xử lý sự cố kỹ thuật. Công an tỉnh được giao nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá, giám sát an toàn, an ninh mạng và phối hợp xử lý các tình huống mất an ninh, an toàn thông tin.

Trong khi đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh có trách nhiệm cung cấp nội dung số hóa các chương trình phát thanh, truyền hình để tích hợp vào hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của tỉnh, phục vụ nhu cầu tiếp sóng tại cơ sở.

Với UBND các xã, phường trên địa bàn, UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo cần chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh, bảng tin điện tử; tổ chức vận hành hiệu quả, đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn; đồng thời tích cực sản xuất, cung cấp và khai thác thông tin từ kho dữ liệu chung để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương.