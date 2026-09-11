Dân buôn xe cũ 'ngồi chơi xơi nước' cả tháng

Những ngày đầu tháng 9, khi tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) sắp đi qua, không khí tại các khu vực kinh doanh ô tô cũ ở Hà Nội đã bớt phần im ắng so với thời điểm trước đó. Một số showroom bắt đầu có khách hỏi giá, xem xe và thương lượng, dù số hợp đồng thực tế chưa tăng mạnh.

Đây được xem là tín hiệu tích cực với các chủ salon sau một giai đoạn khá dài phải đối mặt với tình trạng xe "nằm bãi" và giá bán liên tục chịu sức ép từ thị trường xe mới.

Trước đó, như ghi nhận của PV VietNamNet tại một số salon trên các "phố xe cũ", lượng khách giảm rõ rệt khi bước vào tháng Ngâu. Không ít cơ sở phải chấp nhận giảm giá, tăng quà tặng, hỗ trợ thủ tục, bảo hành hoặc kiểm tra xe miễn phí để tìm cách giữ khách.

Không khí mua bán ô tô cũ tại nhiều salon trong tháng Ngâu vừa qua là khá ảm đạm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Anh Lê Đình Long, chủ một salon ô tô đã qua sử dụng trên phố Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trước đây tại cửa hàng có thể giao dịch khoảng 15-20 xe mỗi tháng, nhưng thời gian tháng Ngâu chỉ bán ra được đúng 5 chiếc. Cả tháng Ngâu vừa qua, cả chủ và nhân viên liên tục "ngồi chơi xơi nước".

Theo anh Long, đây vốn là tình trạng thường thấy của thị trường xe cũ mỗi năm khi bước vào tháng Ngâu, thời điểm sức mua được xem là thấp nhất. Tuy nhiên, năm nay áp lực lớn hơn khi giá xe mới liên tục biến động, mức khấu hao ngày càng cao, khiến các salon gặp không ít khó khăn trong việc nhập xe, xác định giá bán và hạn chế rủi ro tồn kho.

"Nếu trước đây xe chạy lướt 1-2 năm thường chỉ mất giá khoảng 10-15%, thì hiện mức khấu hao có thể lên 20-25%, thậm chí cao hơn ở một số dòng xe sang. Khi giá xe mới liên tục điều chỉnh, người mua xe cũ cũng có tâm lý chờ đợi, khiến tốc độ giao dịch chậm lại", anh Long phân tích.

Còn theo anh Nguyễn Quốc Khánh, chủ salon ô tô 668 trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), sau rằm tháng Bảy âm lịch những năm trước, lượng giao dịch thường có xu hướng cải thiện đáng kể và kéo dài đến cuối năm.

Tuy nhiên, anh cho rằng khó kỳ vọng thị trường lập tức trở lại mức sôi động như những năm trước.

“Sau tháng Ngâu, khách chắc chắn sẽ quay lại nhiều hơn, nhưng thị trường ô tô cũ phục hồi được đến đâu còn phụ thuộc vào giá xe mới, lãi suất và khả năng chi tiêu của người dân", anh Khánh nhận định.

Chủ salon này cũng cho rằng, điều mà dân buôn xe cũ mong nhất sau tháng Ngâu không hẳn là giá xe lập tức tăng trở lại, mà là thị trường có giao dịch đều hơn.

“Chỉ cần khách quay lại xem và mua xe đều, chúng tôi đã có thể xoay vòng vốn. Điều đáng ngại nhất là xe nằm lâu, bởi mỗi tháng qua đi là chi phí mặt bằng, nhân công, vốn vay vẫn phát sinh, trong khi giá xe có thể tiếp tục giảm”, anh Khánh chia sẻ.

Thực tế, đây cũng là vấn đề khiến nhiều người kinh doanh xe cũ thận trọng trong việc nhập hàng. Thay vì ôm số lượng lớn như trước, một số salon ưu tiên những mẫu xe dễ bán, mức giá vừa túi tiền, có lịch sử sử dụng rõ ràng, trong đó ưu tiên các dòng xe gầm cao còn mới.

Các dòng xe gầm cao còn mới được nhiều cơ sở kinh doanh xe cũ ưu tiên đưa về. Ảnh: Quốc Khánh

Kỳ vọng cuối năm thị trường sẽ ấm lên

Không chỉ anh Khánh, anh Dũng mà giới kinh doanh xe cũ nói chung đều kỳ vọng bước sang tháng 8 âm lịch, nhu cầu sẽ dần phục hồi khi tâm lý kiêng mua tài sản lớn giảm bớt. Đây cũng là thời điểm thị trường ô tô bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, khi nhu cầu mua xe phục vụ đi lại, kinh doanh và chuẩn bị cho Tết thường tăng mạnh.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, điểm đáng chú ý là mặt bằng giá xe mới hiện vẫn ở mức thấp kỷ lục. Nhiều mẫu xe đang được nhà sản xuất và đại lý giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc tặng thêm phụ kiện để kích cầu nhằm "đón sóng" ngay khi tháng Ngâu kết thúc. Điều này giúp người mua có thêm lựa chọn nhưng đồng thời tiếp tục tạo sức ép lên giá xe đã qua sử dụng.

Thị trường ô tô đã qua sử dụng được kỳ vọng sẽ ấm lên vào dịp cuối năm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo chuyên gia kinh doanh ô tô Đoàn Anh Dũng, áp lực với thị trường xe cũ hiện nay không chỉ đến từ tâm lý kiêng mua xe trong tháng Ngâu mà còn từ việc giá xe mới liên tục điều chỉnh. Khi xe mới được giảm giá, người mua có xu hướng so sánh và chờ xe cũ giảm theo, khiến thời gian ra quyết định kéo dài hơn.

“Tháng Ngâu kết thúc sẽ giúp tâm lý người mua cởi mở hơn, nhưng chưa thể kỳ vọng thị trường lập tức tăng trưởng mạnh. Điều quan trọng nhất vẫn là thanh khoản. Khi khách hàng quay lại, xe bán được nhanh hơn, các salon mới có thể giải phóng hàng tồn, thu hồi vốn và nhập xe mới”, anh Dũng nhận định.

Theo vị chuyên gia, về dài hạn, xe cũ vẫn còn dư địa phát triển bởi phù hợp với nhóm khách hàng có tài chính hạn chế. Trong đó, những mẫu xe trên dưới 500 triệu đồng nhưng có chất lượng tốt, lịch sử rõ ràng sẽ tiếp tục được quan tâm khi đây vẫn là phân khúc vừa khả năng chi trả của đông đảo người mua.

“Dân buôn xe hiện không kỳ vọng giá tăng mạnh, mà chỉ mong thị trường có giao dịch tốt hơn, xe quay vòng nhanh hơn. Nếu sức mua cải thiện sau tháng Ngâu, những tháng cuối năm vẫn còn đủ thời gian để thị trường phục hồi”, anh Đoàn Anh Dũng chia sẻ.

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