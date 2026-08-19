Đài RT trích dẫn thông cáo báo chí ngày 18/8 của quân đội Đan Mạch cho biết khoảng 100 tân binh thuộc Trung đoàn bộ binh Schleswig đã đến Nuuk, thủ phủ của Greenland vào đầu tháng 8. Nhóm này sẽ chia thời gian giữa việc huấn luyện và thực hiện "các nhiệm vụ tác chiến". Một số binh sĩ sẽ đóng quân tại Nuuk, trong khi số khác được điều động đến Kangerlussuaq, một căn cứ không quân nằm cách đó 350km về phía bắc, từng được quân đội Mỹ sử dụng trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh.

Lính nghĩa vụ Đan Mạch thực hành ngụy trang trong quá trình huấn luyện tại Greenland tháng 8/2026. Ảnh: Các lực lượng vũ trang Đan Mạch

Số tân binh được triển khai tới Greenland lần này là nhóm đầu tiên phục vụ trong quân đội Đan Mạch theo chế độ nghĩa vụ quân sự kéo dài 11 tháng. Năm 2024, Đan Mạch đã kéo dài thời gian nghĩa vụ quân sự từ 4 tháng lên 11 tháng, mở rộng đối tượng nhập ngũ sang cả nữ giới và tăng chỉ tiêu tuyển quân hàng năm từ 5.000 người lên 7.000 người.

Thông cáo báo chí của quân đội Đan Mạch mô tả việc đưa lính nghĩa vụ đến Greenland là cơ hội để các tân binh "thực hành và rèn luyện kỹ năng quân sự trên địa hình xa lạ". Thông cáo không đề cập đến tranh cãi hiện tại giữa Đan Mạch và Mỹ về hòn đảo lớn nhất thế giới, nhưng lưu ý các tân binh sẽ tham gia Chiến dịch Sức bền Bắc Cực, một cuộc diễn tập quân sự được phát động nhằm trực tiếp đối phó với những lời đe dọa sáp nhập vùng lãnh thổ này của Tổng thống Mỹ Trump.

Ông Trump bắt đầu công khai tham vọng sáp nhập Greenland từ năm ngoái, với lý do Mỹ cần vùng đất này "vì mục đích an ninh quốc gia", cụ thể là để bố trí các thành phần thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo “Vòm Vàng” ông từng cam kết xây dựng. Ông Trump cũng từng tuyên bố muốn có Greenland vì nguồn khoáng sản đất hiếm tại đây.

Đan Mạch đã khởi động cuộc diễn tập Chiến dịch Sức bền Bắc Cực vào tháng 1, sau khi ông Trump và các quan chức cấp cao khác của Mỹ từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để sáp nhập Greenland. Hai tuần trước khi chiến dịch được công bố, ông Trump đã nói đùa rằng toàn bộ sự hiện diện quân sự của Đan Mạch tại Greenland chỉ vỏn vẹn là "2 chiếc xe trượt tuyết do chó kéo".

Khi một công ty dầu khí của Mỹ vận chuyển thiết bị khoan đến Greenland vào tháng trước, ông Trump đã đăng lên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh chụp mình đang đứng sừng sững phía trên Greenland, kèm dòng chú thích: "Xin chào, Greenland!".

11 quốc gia thành viên khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng cử binh sĩ tham gia cuộc tập trận Chiến dịch Sức bền Bắc Cực, bao gồm cả Pháp, Đức và Anh. Đây là một cuộc tập trận quy mô nhỏ, thường chỉ quy tụ gần 300 binh sĩ Đan Mạch và quân đồng minh tại Greenland vào bất kỳ thời điểm nào trước khi các tân binh nhập ngũ đến đây.

Hồi tháng 3, các nguồn tin chính phủ và quân đội tiết lộ với đài truyền hình DR của Đan Mạch rằng Copenhagen coi khả năng xảy ra xung đột vũ trang với Mỹ rất thấp, nhưng vẫn triển khai quân tới Greenland như một biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Theo giải thích của DR, việc bố trí binh sĩ tại vùng lãnh thổ tự trị này với "càng nhiều quốc kỳ khác nhau trên vai áo càng tốt", giúp chính phủ Đan Mạch đảm bảo "người Mỹ sẽ buộc phải thực hiện một hành động thù địch quy mô lớn nếu ông Trump thực sự muốn chiếm đóng Greenland bằng quân sự”. "Cái giá mà Mỹ phải trả sẽ tăng lên”, một nguồn tin quốc phòng Đan Mạch nhấn mạnh.