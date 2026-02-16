Tờ The Hill ngày 16/2 đưa tin, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen mới đây đã nhận định rằng Tổng thống Donald Trump vẫn đang "nghiêm túc" với kế hoạch sáp nhập Greenland, đồng thời cảnh báo nhà lãnh đạo Mỹ về "lằn ranh đỏ" liên quan tới hòn đảo ở Bắc Cực.

"Thật không may, ý định của Tổng thống Trump với Greenland vẫn như vậy. Ông Trump thực sự nghiêm túc với kế hoạch này và người dân Greenland chưa bao giờ phải đối mặt với những áp lực như vậy trước đây", bà Frederiksen cho biết.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: X/@Statsmin

Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh, Đan Mạch sẵn sàng thảo luận với Mỹ về khả năng mở rộng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực, song khẳng định có những vấn đề "không thể thỏa hiệp", trong đó có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

"Chúng ta có thể thảo luận về việc xem xét lại thỏa thuận quốc phòng năm 1951, qua đó cho phép Mỹ tăng cường ảnh hưởng tại Greenland. Hiện chúng tôi đã có một nhóm công tác, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra giải pháp phù hợp. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể, nhưng sẽ có những lằn ranh đỏ không thể vượt qua", bà Frederiksen nói.

Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch cũng cảnh báo rằng việc Mỹ gia tăng sức ép với các đồng minh NATO vì Greenland có thể làm suy yếu "tất cả mọi thứ".

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã ngỏ ý Mỹ muốn mua lại Greenland. Tuy vậy, chính quyền của ông Trump chỉ thực sự gây sức ép để đạt được mục tiêu kiểm soát hòn đảo này kể từ cuối năm 2025. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, Washington cần kiểm soát Greenland để đảm bảo an ninh quốc gia.