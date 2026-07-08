Phát biểu trước các phóng viên trong ngày thứ 2 của hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, bà Frederiksen hôm 8/7 nhấn mạnh: “Lập trường của chúng tôi rõ ràng từ trước đến nay: Greenland không phải để bán. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người, bao gồm cả các đồng minh, sẽ tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland. Chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền và chúng tôi cần mọi người tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền của chúng tôi”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trao đổi với báo chí bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: DPA

Theo đài CNBC, Thủ tướng Đan Mạch có phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Trump tái khẳng định Washington muốn mua lại Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, đồng thời ám chỉ Mỹ có thể rút quân khỏi châu Âu để đáp trả sự phản đối liên tục của khu vực về vấn đề này.

Khi phóng viên hỏi liệu Đan Mạch có sẵn sàng bảo vệ Greenland về mặt quân sự trong trường hợp bị tấn công hay không, bà Frederiksen đáp: “Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của NATO, bao gồm cả lãnh thổ của chính chúng tôi”.

“Một trong những lý do chúng ta xây dựng NATO từ nhiều năm trước là nếu có chuyện gì xảy ra với một trong số chúng ta, mọi người sẽ phải đứng lên bảo vệ lẫn nhau”, người đứng đầu chính phủ Đan Mạch nói thêm.

Trước đó, trong cuộc gặp song phương với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 7/7, Tổng thống Mỹ Trump cho biết việc châu Âu từ chối ủng hộ Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland đã làm tổn hại đến mối quan hệ giữa ông với NATO.

“Greenland nên do Mỹ kiểm soát, chứ không phải Đan Mạch… Khi họ (các nước thành viên NATO ở châu Âu) không đồng ý, với tất cả số tiền chúng tôi đã bỏ ra để giúp họ ứng phó Nga, chúng tôi không cần phải chi thêm tiền nữa”, ông Trump quả quyết, đồng thời cảnh báo Mỹ “có thể rút tất cả binh sĩ của mình khỏi châu Âu vì lục địa này hiện rất khác so với 20 năm trước”.

Theo hãng tin CNN, phát biểu của ông Trump đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối của cả Đan Mạch và Iceland. Thủ tướng Iceland Kristrún Mjöll Frostadóttir cho rằng người dân Greenland “không muốn trở thành một phần của Mỹ”.

Bà Frostadóttir lưu ý tuyên bố mới của ông Trump không gây ngạc nhiên vì người đứng đầu Mỹ đã nhắc đến mong muốn thâu tóm Greenland một thời gian dài. Tuy nhiên, bà bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán thông qua một nhóm làm việc chính thức sẽ tạo điều kiện để các bên tiếp tục đối thoại và tìm kiếm giải pháp phù hợp cho vấn đề.