Người dân Greenland. Ảnh: BBC

Theo đài RT, tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ gửi một tàu bệnh viện lớn tới Greenland để chăm sóc những người mà ông cho là đang bị ốm và không được chăm sóc.

Đáp lại đề nghị trên, ông Nielsen ngày 22/2 cho biết: "Sẽ không có lời cảm ơn nào từ đây. Ý tưởng của Tổng thống Trump về việc gửi tàu bệnh viện tới Greenland đã được ghi nhận. Tuy nhiên, chúng tôi đã có hệ thống chăm sóc sức khỏe công để chữa trị miễn phí cho người dân".

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cũng khẳng định Greenland không cần viện trợ tự nguyện của ông Trump. Ông Poulsen nói: "Người dân Greenland đang nhận được sự chăm sóc cần thiết ở trên đảo hoặc ở Đan Mạch".

Kể từ năm ngoái, ông Trump đã tăng cường nỗ lực giành quyền kiểm soát Greenland từ tay Đan Mạch và chế giễu hệ thống phòng thủ của hòn đảo này. Ông Trump cũng lập luận rằng Mỹ cần Greenland cho an ninh quốc gia, tuyên bố vùng lãnh thổ trên "đang bị Trung Quốc và Nga đe dọa". Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và Moscow đều bác bỏ cáo buộc này.

Nỗ lực thâu tóm Greenland của ông Trump đã dẫn đến rạn nứt ngoại giao ngày càng lớn giữa Washington và các đồng minh NATO ở châu Âu. Gần đây, lãnh đạo Nhà Trắng thông báo đã đạt nhất trí với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về một khuôn khổ an ninh cho Greenland và Bắc Cực. Tuy nhiên, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuần trước đã cảnh báo ông Trump vẫn “rất nghiêm túc” về việc sáp nhập đảo.