Theo báo DW, Vua Đan Mạch Frederik X ngày 18/2 đã bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Greenland, đánh dấu lần thứ hai ông tới hòn đảo này trong vòng một năm qua.

Sau khi đặt chân tới thủ phủ Nuuk của Greenland, Vua Frederik X đã có cuộc hội đàm với Thủ hiến đảo Jens-Frederik Nielsen. Nhà vua Đan Mạch cũng tham quan một trường học và có buổi trò chuyện với người dân tại trung tâm văn hóa địa phương.

"Tôi rất vui mừng khi được trở lại Greenland và gặp gỡ người dân tại đây. Sự thịnh vượng của người dân Greenland là vấn đề luôn nằm trong trái tim tôi", Vua Frederik X cho biết.

Vua Đan Mạch Frederik X (trái) và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen. Ảnh: Ig/@detdanskekongehus

Theo kế hoạch, trong ngày 19/2, Vua Frederik X sẽ tới thăm vùng Maniitsoq, cách thủ phủ Nuuk khoảng 150km về phía bắc. Tới ngày 20/2, ông sẽ tới thăm căn cứ quân sự của Đan Mạch tại Kangerlussuaq.

Giới quan sát nhận định chuyến thăm của Vua Frederik X nhằm thể hiện sự đoàn kết của Đan Mạch với Greenland, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giành quyền kiểm soát hòn đảo ở Bắc Cực này.

Tuần trước, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo ông Trump vẫn đang "nghiêm túc" với kế hoạch sáp nhập Greenland. Bà Frederiksen nhấn mạnh Đan Mạch sẵn sàng thảo luận với Mỹ về khả năng mở rộng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực, song khẳng định có những vấn đề "không thể thỏa hiệp", bao gồm cả chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên, ông Trump đã ngỏ ý muốn mua lại Greenland từ tay Đan Mạch. Tuy vậy, chính quyền của ông Trump chỉ thực sự gây sức ép nhằm thâu tóm hòn đảo này kể từ cuối năm 2025. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, Washington cần kiểm soát Greenland để đảm bảo an ninh quốc gia.