Xăng E10 vẫn đang gây tranh cãi vì nhiều chủ xe than hụt ga, chết máy sau khi sử dụng. Nhiều chuyên gia ô tô và các kỹ sư đã lên tiếng tư vấn các giải pháp thích ứng với xăng sinh học.

Trong hàng loạt giải pháp được đưa ra, khoảng 2-3 ngày qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền trào lưu “lắc xe” hoặc “lắc bình xăng” trước khi nổ máy để tránh hư hại động cơ. Không ít đoạn video "chế" thu hút hàng triệu lượt xem ghi lại cảnh các tài xế và người dùng xe ra sức đạp, ấn, thậm chí leo nên nóc xe để hò nhau... rung lắc ô tô với thông điệp rằng thao tác này giúp nhiên liệu hòa trộn tốt hơn, tránh tình trạng tách nước, từ đó vận hành xe an toàn cho động cơ.

Lắc xe bất ngờ trở thành "hot trend" trên các nền tảng mạng xã hội. Nguồn: Facebook

Trên thực tế, nguồn cơn của trào lưu chế video "rung lắc xe" này xuất phát từ một phát ngôn của PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và thiết bị động lực TP.HCM, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Trong phần bản tin với nội dung "Những lưu ý khi dùng xăng E10" được phát sóng trên kênh VTV9 vào ngày 22/5 vừa qua, PGS.TS Đỗ Văn Dũng nói: "Xăng E10 là hỗn hợp giữa xăng khoáng và ethanol (cồn sinh học) nên sẽ có hiện tượng tách pha, phân lớp trong bình xăng. Nếu được, trước khi nổ máy, mình phải lắc bình xăng để hỗn hợp nhiên liệu được trộn đều trở lại. Còn không, phần cồn và nước nằm dưới đáy sẽ được hút lên đầu tiên, dẫn tới đề rất khó nổ."

Tuy nhiên, nhiều người đã cố tình hiểu sai chia sẻ của PGS.TS Đỗ Văn Dũng và diễn giải điều này theo hướng cực đoan, châm biếm cho rằng xe đã đổ xăng E10 đều phải “lắc xe” thật mạnh khi khởi động để tránh hỏng động cơ. Thực tế, đây là một sự hiểu lầm tai hại và gần như vô tác dụng.

Các chuyên gia kỹ thuật ô tô khẳng định, xăng E10 được pha trộn theo tiêu chuẩn công nghiệp nghiêm ngặt, bảo đảm tính ổn định và đồng nhất trước khi đưa ra thị trường.

Việc dùng sức người để lắc một chiếc xe nặng cả tấn không tạo ra bất kỳ thay đổi đáng kể nào về mặt hóa học của nhiên liệu trong bình. Chưa kể, trong quá trình xe vận hành hằng ngày, các dao động do tăng giảm tốc, đi qua ổ gà hay mặt đường xấu đã tạo ra lực rung lắc lớn hơn rất nhiều so với vài động tác "lắc xe" bằng sức người.

Bản thân PGS.TS Đỗ Văn Dũng cũng nhấn mạnh, thao tác lắc xe (nếu có) chỉ mang tính tình huống, áp dụng cho những phương tiện để lâu không sử dụng trong thời gian dài, nhằm hạn chế nguy cơ phân lớp nhiên liệu. Điều này hoàn toàn không đồng nghĩa với việc trước khi nổ máy đều phải lắc bình xăng.

Sự lo lắng khi chuyển sang sử dụng xăng E10 thay vì xăng Ron 95 là không tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì chạy theo các bí kíp truyền miệng trên mạng xã hội như chiết tách cồn sinh học từ xăng E10 để có xăng khoáng, pha thêm phụ gia hay lắc bình xăng..., các chuyên gia kỹ thuât khuyến cáo người dùng nên tập trung vào những nguyên tắc cơ bản khi sử dụng xăng sinh học E10. Trước hết, mua xăng ở các trạm xăng uy tín để đảm bảo chất lượng của xăng E10 tránh được tình trạng xăng lẫn tạp chất hoặc hơi nước.

Thứ hai, nên sử dụng xe thường xuyên. Ethanol có đặc tính ngậm nước, do đó xăng E10 không sinh ra để lưu trữ quá lâu. Cuối cùng, với những xe ít đi, người dùng chỉ nên đổ lượng xăng vừa đủ, tránh để nhiên liệu tồn trong bình quá 1-2 tháng.

Trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội ngày càng nhiễu loạn, việc chọn lọc và kiểm chứng là điều cần thiết. Thay vì tốn sức "lắc xe" trước khi khởi động vừa tốn sức vừa mất thời gian lại tiềm ẩn nguy hiểm, người dùng nên tuân thủ đúng khuyến cáo của nhà sản xuất và chuyên gia kỹ thuật để chiếc xe luôn vận hành bền bỉ, an toàn.

