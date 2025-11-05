Sau hơn một tháng thi đấu, vòng loại hai giải đấu ghi nhận 230 đội tham dự đến từ hơn 167 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước, với 355 trận đấu được tổ chức tại 8 địa điểm thi đấu thuộc 3 khu vực Bắc - Trung - Nam.

Sân chơi bổ ích cho sinh viên Việt Nam.

VCK giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc Cúp TV360 diễn ra từ ngày 6 đến 14/11, quy tụ 14 đội bóng xuất sắc nhất từ các vòng loại. Tiếp đó, VCK giải Bóng đá nam Sinh viên khởi tranh từ ngày 18 đến 29/11, với sự góp mặt của 16 đội đại diện cho các khu vực cùng đội chủ nhà Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tổng giá trị giải thưởng của hệ thống năm nay gần 600 triệu đồng.

Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang và Công Phương hâm nóng VCK hai giải thể thao sinh viên toàn quốc.

Nhằm hâm nóng cho hai giải đấu, trong buổi giới thiệu diễn ra chiều 5/11, các ngôi sao bóng đá Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang và Công Phương của CLB Thể Công Viettel cùng tham dự sự kiện, giao lưu với các sinh viên.