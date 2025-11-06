Giải bóng rổ Sinh viên toàn quốc – Cúp TV360 năm 2025 chính thức khởi tranh tại NTĐ Đại học Bách Khoa Hà Nội sáng 6/11. 14 đội bóng rổ nam và nữ xuất sắc nhất cả nước mang theo tinh thần quyết tâm và niềm tự hào khi góp mặt tại VCK toàn quốc.

Lễ khai mạc diễn ra vào sáng 6/11.

Sau lễ khai mạc là trận đấu giữa chủ nhà Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB). HUST nhập cuộc tốt hơn, dẫn điểm trong đa số thời gian trận đấu nhưng bị UEB lấy lại lợi thế vào những phút cuối hiệp 4. Trận đấu phải phân định thắng thua bằng hiệp phụ. Chung cuộc, UEB có chiến thắng với tỉ số 65-58.

Sau 3 mùa tổ chức, Hệ thống giải Thể thao Sinh viên toàn quốc (NUC) khẳng định vị thế là giải bóng rổ sinh viên có quy mô lớn nhất và được mong chờ nhất tại Việt Nam, trở thành biểu tượng cho phong trào thể thao học đường hiện đại, chuyên nghiệp, đầy bản sắc sinh viên.

Sân chơi bổ ích cho sinh viên Việt Nam.

Bước sang mùa thứ 4, với slogan “Dẫn đầu cuộc chơi - Lead the Game”, giải đấu không chỉ tôn vinh kỹ năng và sức mạnh trên sân bóng, mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên dám bứt phá, dám khẳng định mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.