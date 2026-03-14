Ngày 14/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an xã Điện Bàn Tây mời làm việc một người dùng Facebook đăng bình luận tiêu cực, xuyên tạc liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định bà T.T.L. (trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) do thiếu hiểu biết pháp luật, chưa nhận thức đầy đủ về tính chất, mức độ của hành vi nên đã đăng tải bình luận không phù hợp, vô tình tiếp tay cho các trang, kênh phản động lợi dụng lan truyền thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Bà T.T.L. thừa nhận vi phạm và cam kết không tái diễn hành vi. Ảnh: Thành Anh

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, bà L. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung bình luận và viết cam kết không tái diễn. Cơ quan công an đã nhắc nhở, răn đe, đồng thời yêu cầu nữ công dân này nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi tham gia sử dụng mạng xã hội.

Qua vụ việc, Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin liên quan đến các vấn đề chính trị, xã hội, đặc biệt là bầu cử. Người dân không tiếp tay lan truyền các nội dung xuyên tạc, chống phá từ các trang, kênh phản động; đồng thời chủ động tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, nâng cao cảnh giác trước các luận điệu sai trái trên không gian mạng.