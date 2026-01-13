"CLB Ninh Bình đạt được thỏa thuận với Thanh Hóa trong việc chuyển nhượng ba cầu thủ trẻ gồm Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ, với thời điểm các thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2025", CLB Ninh Bình thông báo trong chiều 13/1.

Thái Sơn là tiền vệ trụ cột ở U23 Việt Nam, trong khi Văn Thuận và Ngọc Mỹ cũng là những quân bài chiến thuật quan trọng của HLV Kim Sang Sik. Ở trận thắng U23 Saudi Arabia tối 12/1, Ngọc Mỹ được xếp đá chính ở vị trí tiền đạo.

Ba cầu thủ U23 Việt Nam có bến đỗ mới. Ảnh: Ninh Bình FC

Theo đánh giá của đội bóng cố đô Hoa Lư, đây là các cầu thủ trẻ tài năng, hiện đang thi đấu cho U23 Việt Nam, được rèn luyện và cọ xát trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn mà CLB Ninh Bình đang kiên định theo đuổi.

Việc bổ sung Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ không chỉ giúp tăng chiều sâu lực lượng cho đội bóng, mà còn là bước đi cụ thể trong lộ trình đầu tư cho tương lai, tạo nền tảng ổn định và lâu dài cho CLB Ninh Bình trong những mùa giải tiếp theo.

Với việc có thêm bộ ba cầu thủ U23 Việt Nam, CLB Ninh Bình tăng cường đáng kể sức mạnh chuẩn bị cho ngày V-League lăn bóng trở lại vào cuối tháng 1 này. Hiện tại, Hoàng Đức và các đồng đội đang dẫn đầu BXH V-League với 27 điểm, đứng trên CAHN (26 điểm), Hải Phòng (20 điểm)...

