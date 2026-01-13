U23 Thái Lan đang phải đối mặt với cú sốc lớn ngay trước trận đấu mang tính “sinh tử” gặp U23 Trung Quốc tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2026 (18h30 ngày 14/1).

Khi cánh cửa đi tiếp vẫn chưa hoàn toàn khép lại, “Voi chiến” lại rơi vào tình thế vô cùng bất lợi vì tổn thất nghiêm trọng về lực lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến cả hệ thống phòng ngự lẫn sức mạnh tấn công.

U23 Thái Lan mất Thanawut, người đá hay trong trận hòa U23 Iraq. Ảnh: FAT

Cụ thể, U23 Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột quan trọng là hậu vệ trái Phon-Ek Maneekorn và tiền đạo Thanawut Phochai. Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng tạo bất ngờ của đại diện Đông Nam Á.

Maneekorn phải chấp hành án treo giò 2 trận sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở cuộc đối đầu với U23 Australia – tình huống khiến U23 Thái Lan thua ngược 1-2. Anh cũng phải nộp phạt 1.000 USD.

Án phạt này khiến anh vắng mặt ở trận gặp U23 Iraq và tiếp tục không thể ra sân ở trận đấu cuối cùng gặp U23 Trung Quốc.

Việc thiếu vắng hậu vệ trái số một khiến hàng thủ U23 Thái Lan mất đi sự chắc chắn, đặc biệt ở khả năng phòng ngự biên và hỗ trợ tấn công.

Trong khi đó, chân sút chủ lực Thanawut cũng không thể góp mặt do đã nhận đủ số thẻ vàng.

Sự vắng mặt của tiền đạo này khiến U23 Thái Lan gần như bị “tước vũ khí” trong khâu tấn công, nhất là khi đội bóng vốn gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng ở những trận trước.

Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc bước vào trận đấu với lợi thế rõ rệt. Với 4 điểm sau 2 lượt trận, họ chỉ cần một kết quả hòa là đủ để giành vé vào tứ kết – cột mốc lịch sử với đội tại sân chơi U23 châu Á.

Lợi thế về điểm số giúp U23 Trung Quốc có nhiều phương án tiếp cận trận đấu, trong khi U23 Thái Lan buộc phải chơi mạo hiểm nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Dù vậy, U23 Thái Lan vẫn được đánh giá là đối thủ không dễ bị khuất phục. Tinh thần chiến đấu, sự kỷ luật và khát khao chứng tỏ bản thân có thể giúp “Voi chiến” tạo ra thế trận khó lường như trận U23 Iraq.

Trận đấu với U23 Trung Quốc không chỉ là cuộc so tài về chuyên môn, mà còn là phép thử bản lĩnh của “Voi chiến” trước nghịch cảnh. Rất nhiều việc đang chờ HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

