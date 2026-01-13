"Với tính chất cố gắng giữ tỉ số hòa, thậm chí thua 1-2 bàn vẫn có thể đi tiếp, HLV Kim Sang Sik có những chỉ đạo cầu thủ không để mất bóng ở khu vực giữa sân. Trong hiệp 1, U23 Việt Nam tuân thủ chiến thuật, cụ thể là tấn công theo chiều dọc hai biên, với một bên là Khuất Văn Khang và một bên là Anh Quân, Công Phương.

U23 Saudi Arabia có chất lượng đội hình rất tốt, tranh chấp tay đôi gần như không thua trước U23 Việt Nam, vì vậy chúng ta muốn tổ chức tấn công là khó. Điều đó cũng lý giải vì sao trận này đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ có một vài cú dứt điểm về khung thành đối phương", HLV Phạm Minh Đức đánh giá về trận U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia 1-0.

U23 Việt Nam chơi khác hẳn ở hiệp 2. Ảnh: AFC

Sau hiệp 1 chịu nhiều sức ép, U23 Việt Nam chơi tốt hơn ở hiệp 2 khi HLV Kim Sang Sik tung vào sân những quân bài chiến lược như Đình Bắc, Lê Phát... Theo HLV Minh Đức, từ đầu giải, ông Kim luôn đưa ra những quyết định phù hợp, hiệu quả, và lần này cũng không phải là ngoại lệ.

"Trong hiệp 2, những sự thay đổi người của HLV Kim Sang Sik là rất quan trọng, nhưng U23 Việt Nam vẫn đá chậm ở khâu phòng ngự, bọc lót cho nhau, cố gắng không để thua.

Ôn Kim có sự tính toán kỹ lưỡng, các đường tấn công đều vượt tuyến. Tình huống mà Đình Bắc ghi bàn xuất phát từ pha chuyền bóng sau lưng cầu thủ đối phương", HLV Phạm Minh Đức nói tiếp.

Đình Bắc có pha ghi bàn đẳng cấp. Ảnh: AFC

Ở trận đấu này, các cầu thủ trên hàng công là Viktor Lê, Công Phương và Ngọc Mỹ lần đầu đá chính. Theo đánh giá của HLV Phạm Minh Đức, Ngọc Mỹ chơi tốt nhất, trong khi 2 cầu thủ còn lại đá tròn vai.

“Tôi thích cái cách Ngọc Mỹ xử lý bóng trong phạm vi hẹp, không vội vàng, không để mất bóng và chờ đồng đội di chuyển. Đó là cách chơi phù hợp khi U23 Việt Nam cần giữ nhịp”, HLV Phạm Minh Đức nhận xét.

Trong khi nói về thủ môn Trung Kiên và Đình Bắc, cựu HLV CLB Hà Tĩnh dành những lời khen: "Pha đi bóng và dứt điểm của Đình Bắc là quá đẳng cấp, không có gì phải bàn nhiều. Còn Trung Kiên cũng rất xuất sắc, có không dưới 5 pha cứu thua mười mươi. U23 Saudi Arabia kiểm soát bóng 60%, tung ra hơn 20 cú sút, gấp 3 lần U23 Việt Nam, nhưng đều không thắng được Trung Kiên".

U23 Việt Nam tự tin đối đầu với bất cứ đối thủ nào ở tứ kết. Ảnh: AFC

Đánh giá về thử thách sắp tới tại tứ kết với U23 Việt Nam, HLV Phạm Minh Đức đặt niềm tin vào thầy trò HLV Kim Sang Sik: "Ông Kim tính toàn từng trận đấu, mỗi trận đưa ra cách chơi khác nhau. Trận gặp U23 Saudi Arabia khác hoàn toàn 2 trận trước, gây bất ngờ với đối thủ. Đây là trận mà lối chơi pressing của đội chủ nhà bị phá sản vì U23 Việt Nam không đá ở giữa sân.

Ngoài ra, chất lượng cầu thủ Việt Nam rất tốt, tự tin, xử lý bóng chắc chắn. Tôi nhìn các cầu thủ thi đấu với ý đồ rõ ràng, có nhiều phương án. HLV Kim Sang Sik có trong tay những con người có thể xoay chuyển cục diện".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn