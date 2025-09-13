Sau khi không được phép thi đấu tại các giải bóng chuyền trong nước, Đặng Thị Hồng bày tỏ nguyện vọng được theo học Đại học để chuyển hướng sang làm công tác huấn luyện. LĐBC Việt Nam (VFV) khẳng định tạo điều kiện tốt nhất cho tay đập 19 tuổi.

"Đặng Thị Hồng cho biết cô muốn theo học tại Đại học TDTT Bắc Ninh. VFV cùng các đơn vị liên quan sẽ tạo điều kiện để VĐV này có thể đi học", Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường cho biết.

Dù tạo điều kiện tốt nhất, nhưng theo ông Lê Trí Trường, việc chuyển hướng đi học của Đặng Thị Hồng còn phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề về kinh phí.

Đặng Thị Hồng muốn theo học Đại học, có thể giải nghệ ở tuổi 19. Ảnh: S.N

Hiện tại, Đặng Thị Hồng do đơn vị Thái Nguyên quản lý. VĐV này được Thái Nguyên cho CLB Vietinbank mượn để thi đấu ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG, sau đó khoác áo U21 Việt Nam tại VTV Cup và giải U21 thế giới 2025 trước khi nhận án phạt từ LĐBC thế giới (FIVB) và VFV.

Như vậy, nếu không có thay đổi, Đặng Thị Hồng có thể giải nghệ ở tuổi 19, bởi nếu tiếp theo nghiệp VĐV, cô không thể biết thời điểm nào mới được thi đấu trở lại khi đang chịu lệnh cấm vô thời hạn từ VFV. Hiện tại, Đặng Thị Hồng ngoài tiền lương từ CLB chủ quản, cô tích cực bán hàng online để có thu nhập.

Ở một diễn biến khác, sau khi dẫn dắt đội trẻ VTV Bình Điền Long An tại giải CLB trẻ quốc gia 2025, HLV Nguyễn Ngọc Hoa chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội 1 đội bóng miền Tây. Cựu tuyển thủ Việt Nam cùng VTV Bình Điền Long An sang Thái Lan tham dự giải quốc tế Sealect Cup 2025 vào ngày 14/9.