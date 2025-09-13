Sau cuộc họp ngày 11/9, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thống nhất không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 giải VĐQG 2025. Ngoài ra, VĐV 19 tuổi cũng sẽ không được thi đấu ở các giải đấu trong hệ thống chính thức của VFV tính từ thời điểm này.

Lý do dẫn đến lệnh cấm này là vì các VĐV không đủ điều kiện được Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) xác định sẽ mất quyền tham gia tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức trong nước cho đến khi có quyết định khác

Tại giải U21 thế giới vừa qua, ngoài việc Đặng Thị Hồng bị loại khỏi danh sách, tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam cũng bị xử thua 4 trận tại vòng bảng, khiến thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh mất tấm vé dự vòng 16 đội.

Bích Tuyền trở lại tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025. Ảnh: S.N

Sau lệnh cấm thi đấu với Đặng Thị Hồng, một trường hợp khác của bóng chuyền nữ Việt Nam là Nguyễn Thị Bích Tuyền cũng đang trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi.

Trước đó, đối chuyền sinh năm 2000 bất ngờ xin rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không tham dự giải vô địch thế giới 2025. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên tay đập CLB Ninh Bình từ chối thi đấu ở các giải quốc tế.

VFV với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất môn bóng chuyền tại Việt Nam, dù không trực tiếp nói về trường hợp của Bích Tuyền nhưng khẳng định vấn đề kiểm tra giới tính sẽ được làm chặt từ đầu năm 2026.

Trước mắt, một số VĐV nằm trong diện bị nghi ngờ về giới tính tiếp tục được thi đấu trong nước do các quy định ở mùa giải 2025 đã được ban hành và áp dụng. Nhưng từ năm 2026, VFV sẽ kiểm tra "tới nơi, tới chốn" với những VĐV nằm trong diện nghi ngờ.

Trong những năm qua, không ít tranh cãi về trường hợp của VĐV Bích Tuyền. Ảnh: Trung Kiên

"Đây là vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, Liên đoàn vẫn để VĐV tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 do điều lệ giải vô địch quốc gia 2025 đã ban hành từ đầu năm, không có mục yêu cầu kiểm tra. Còn từ năm 2026, nếu có trường hợp nghi vấn chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ", đại diện VFV cho biết.

Cũng theo VFV, việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của FIVB, các đơn vị chức năng và các điều kiện đảm bảo tính chính xác cho việc xác định này.

Thực tế, không cần phải chờ tới năm 2026, mà ngay ở SEA Games tới, vấn đề kiểm tra giới tính sẽ được VFV cùng Cục TDTT đặc biệt quan tâm, nhằm tránh những sự cố đáng tiếc như trường hợp của Đặng Thị Hồng ở giải U21 thế giới vừa qua.