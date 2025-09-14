Ở trận đấu tâm điểm MMA Striking 61kg, Trương Cao Minh Phát – nhà vô địch WBC Muay Thái thế giới có màn tỉ thí với Aaron Clarke, võ sĩ từng giữ đai ISKA Kickboxing. Ngay hiệp đầu, những cú đá trái uy lực giúp võ sĩ Việt Nam khóa chặt lối đánh sở trường của đối thủ, sau đó anh kết hợp sức mạnh đòn tay trứ danh để chiếm ưu thế.

Clarke cho thấy sự lì lợm khi đưa trận đấu sang hiệp 3 và liên tục pressing, buộc Minh Phát bước vào màn đọ sức thể lực. Tuy nhiên, những tình huống ra đòn chính xác giúp võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc.

Chiến thắng xứng đáng dành cho Trương Cao Minh Phát.

Ở trận đấu khác đáng chú ý là màn tái ngộ giữa Danh Quốc và Nguyễn Hợp Hải. Sau khi chịu nhiều đòn lên gối, Hợp Hải xuống sức ở hiệp 3. Lợi dụng thời điểm này, Danh Quốc vật đối thủ xuống sàn và tung ra loạt chỏ gây thương tích, buộc trọng tài dừng trận. Chiến thắng này giúp Danh Quốc đòi lại món nợ thất bại hai năm trước.

Còn tại thể thức MMA Striking, cú knock-out đầu tiên thuộc về Võ Minh Nghĩa, với pha ra tay chính xác khiến Tha Vanthorn gục ngã. Nguyễn Tiến Phát đánh bại Đỗ Nguyễn Minh Quyền, còn Von Kimcheng tận dụng những đòn gối và chân để hạ Phan Vũ Bảo.