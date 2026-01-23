Bài 2:

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Nam Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư hạ tầng đô thị phường Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết giải phóng mặt bằng (GPMB) là “nút thắt” lớn nhất, quyết định tiến độ hai dự án đường Vành đai 2,5 và mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang.

Dự án đường Vành đai 2,5 đi qua địa bàn phường Cầu Giấy có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 30.300m², liên quan đến 104 hộ dân. Hiện thành phố đã thống nhất bố trí tái định cư bằng đất tại các khu vực Phú Diễn và Đại Mỗ, qua đó tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai công tác GPMB.

Đối với đoạn tuyến dài hơn 400m, từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng - khu vực vướng mắc mặt bằng kéo dài nhiều năm, công tác vận động người dân đã có chuyển biến tích cực. Đến nay, 17 hộ dân đã bàn giao mặt bằng, các hộ này đang phá dỡ công trình và dự kiến hoàn thành trong vài ngày tới.

Đoạn gần 800m đường Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy vẫn vướng mặt bằng.

Với đoạn tuyến dài gần 800m thuộc địa bàn phường Dịch Vọng cũ (nay là phường Cầu Giấy), phường đã ban hành thông báo thu hồi đất, đồng thời triển khai điều tra, đo đạc, kiểm đếm theo đúng trình tự pháp luật. Tiến độ GPMB đoạn tuyến này sẽ được thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ông Thắng thông tin thêm, thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, công tác GPMB đoạn 800m phải hoàn thành trong quý 1/2026. Hiện nay, UBND phường đang tiếp tục vận động các hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất. Trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Đối với các hộ bị cắt xén nhà, đất không đủ điều kiện tái định cư, phường sẽ xem xét hỗ trợ phù hợp theo chính sách hiện hành.

Bên cạnh công tác GPMB đất ở, để phục vụ thi công dự án đường Vành đai 2,5, trên địa bàn cần di dời tổng cộng 371 ngôi mộ, dự kiến hoàn thành việc di chuyển trước ngày 5/2/2026.

Dự án đường Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy phải di dời 371 ngôi mộ. Ảnh: DL

Mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang, bố trí tái định cư bằng căn hộ

Dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang, điểm nghẽn lớn về giao thông và trật tự đô thị khu vực Cầu Giấy, có tổng diện tích đất thu hồi hơn 7.300m², liên quan đến 103 hộ dân, với kinh phí bồi thường trên 310 tỷ đồng.

Ngõ 381 Nguyễn Khang đang là nút "cổ chai" nối khu vực trung tâm phường Cầu Giấy ra đường Nguyễn Khang. Ảnh: DL.

Ông Thắng cho biết, các hộ dân thuộc dự án này được bố trí tái định cư tại căn hộ chung cư N1D17 (phường Cầu Giấy). Phường đang tiếp tục vận động người dân nhận nhà tái định cư, bàn giao mặt bằng để sớm triển khai dự án.

Tuy nhiên, công tác vận động người dân tại ngõ 381 hiện gặp nhiều khó khăn do hai dự án triển khai gần nhau nhưng áp dụng chính sách tái định cư khác nhau. Cụ thể, dự án đường Vành đai 2,5 bố trí tái định cư bằng đất, trong khi dự án ngõ 381 bố trí tái định cư bằng căn hộ chung cư.

Liên quan đến tiến độ toàn tuyến đường Vành đai 2,5 mới đây Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác GPMB đối với dự án. Tại thông báo kết luận, UBND TP Hà Nội yêu cầu 7 phường nội đô có dự án đi qua, gồm Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Khương Đình, Yên Hòa, Thanh Xuân và Xuân Đỉnh, khẩn trương hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong quý 1/2026 theo đúng cam kết.





