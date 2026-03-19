Chuẩn bị cho trận tái đấu tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, HLV Cklamovski công bố danh sách tuyển Malaysia vào chiều 19/3. So với trận lượt đi, 7 cầu thủ nhập tịch trái phép gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces và Imanol Machuca không góp mặt do đang thụ án cấm thi đấu của FIFA.

Trong danh sách triệu tập 28 cầu thủ, HLV Cklamovski cũng không gọi 2 cầu thủ nhập tịch gốc ngoại là Bergson da Silva của CLB Johor Darul Ta'zim (gốc Brazil) và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco (Australia), dù cả hai đều đủ điều kiện thi đấu theo quy định của FIFA.

Trong danh sách tuyển Malaysia chỉ có 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, gồm Daniel Ting (Thái Lan), Endrick (Việt Nam) và Dion Cools (Nhật Bản), còn lại đa số đang thi đấu trong nước và một số cầu thủ nhập tịch.

Danh sách lần này của tuyển Malaysia có khá nhiều cầu thủ U23. Điều này trái ngược với những tuyên bố sẽ làm tất cả để đánh bại tuyển Việt Nam trên sân khách của lãnh đạo LĐBĐ Malaysia cũng như HLV Cklamovski trước đó.

Malaysia tập trung vào ngày 23/3, có khoảng 1 tuần chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ngày 31/3. Với việc bị AFC xử thua 0-3 ở hai trận thắng tuyển Việt Nam và Nepal, Malaysia hết cơ hội đi tiếp, trong khi tuyển Việt Nam chắc chắn nhất bảng và chính thức có vé vào VCK Asian Cup 2027.