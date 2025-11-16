Hòa 1-1 ở 2 ván cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm (elo 2.729) và Alexander Donchenko (elo 2.641) phải giải quyết nhau ở loạt đấu tie-break cờ nhanh, cờ chớp tại vòng 5 World Cup cờ vua 2025.

Thể thức thi đấu của tie-break gồm 2 ván cờ nhanh có thời gian 15 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi, nếu hòa sẽ đấu tiếp 2 ván cờ nhanh có thời gian 10 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi. Nếu tiếp tục hòa, 2 kỳ thủ bước vào thi đấu cờ chớp với 2 ván 5 phút cộng 3 giây cho mỗi nước đi. Nếu vẫn hòa sẽ thi đấu 2 ván cờ chớp 3 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi.

Ở ván đầu tiên nội dung cờ nhanh, Lê Quang Liêm cầm quân trắng (đi trước) nhưng mắc sai sót. Kỳ thủ người Đức Alexander Donchenko không bỏ qua cơ hội, giành chiến thắng sau 39 nước cờ. Trong trận lượt về cờ nhanh, dù phải cầm quân đen (đi sau) nhưng Quang Liêm thể hiện được bản lĩnh, đánh bại Alexander Donchenko sau 39 nước đi.

Quang Liêm thua đáng tiếc ở loạt tie-break cờ nhanh, cờ chớp. Ảnh: FIDE

Bất phân thắng bại ở 2 ván cờ nhanh đầu tiên, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko bước vào loạt cờ nhanh tiếp theo có thời gian thi đấu được rút ngắn còn 10 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi. Quang Liêm được cầm quân trắng ở ván 1, và dù có những nước đi xuất sắc nhưng vẫn chịu thua sau 88 nước. Tuy nhiên, khi cầm quân đen ở ván tiếp theo, kỳ thủ số 1 Việt Nam thắng sau 47 nước cờ.

Sau 4 ván cờ nhanh hòa nhau, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko bước vào loạt đấu cờ chớp (5 phút cộng 3 giây cho mỗi nước đi). Ở ván cờ chớp 1, Lê Quang Liêm cầm quân trắng thủ hòa đối thủ sau 31 nước. Những tưởng kỳ thủ số 1 Việt Nam có cơ hội chiến thắng chung cuộc, nhưng đáng tiếc khi Lê Quang Liêm cầm quân đen ở ván cờ chớp 2 lại thua Alexander Donchenko sau 48 nước, qua đó thắng 4,5-3,5 vào tứ kết.

Dù không thể đi tiếp nhưng Quang Liêm làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vào tới vòng 5 World Cup cờ vua. Thành tích này mang về cho anh phần thưởng 25.000 USD.