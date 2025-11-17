Highlights Jannik Sinner 2-0 Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz bước vào trận chung kết ATP Finals 2025 với quyết tâm lớn sau chuỗi phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh mang tên Jannik Sinner tiếp tục khiến tay vợt người Tây Ban Nha phải nếm trái đắng.

Jannik Sinner và Carlos Alcaraz tạo nên trận chung kết hấp dẫn - Ảnh: ATP Tour

Dù thi đấu kiên cường, Alcaraz chịu ảnh hưởng rõ rệt từ chấn thương đùi phải và dần bị đối thủ cuốn vào thế trận bất lợi, qua đó thất bại 0-2. Dẫu vậy, trong buổi họp báo, tài năng 22 tuổi khẳng định anh không hề tiếc nuối với màn trình diễn đầy cố gắng của mình.

Trận đấu mở đầu bằng những màn giao bóng đầy uy lực từ cả hai, khiến các game trôi qua rất nhanh. Sau khi trận đấu bị gián đoạn vì sự cố trên khán đài, khán giả mới chứng kiến những pha bóng bền đẳng cấp.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của tay vợt người Italia - Ảnh: Tennis Channel

Tuy nhiên, phải tới game 12 Alcaraz mới tạo được cơ hội bẻ game, nhưng cơ hội quý giá ấy lại trôi qua đầy tiếc nuối. Sinner kéo set đấu vào loạt tie-break và thắng 7-4 nhờ sự lạnh lùng và khả năng xoay chuyển nhịp độ tuyệt vời.

Bước sang set 2, Alcaraz sớm có break sau khi Sinner giao bóng lỗi liên tiếp. Nhưng chấn thương khiến Carlitos buộc phải mạo hiểm bằng cách lên lưới nhiều hơn.

Sinner trở thành tay vợt trẻ nhất bảo vệ thành công danh hiệu ATP Finals, kể từ Roger Federer 2003-2004- Ảnh: Tennis Channel

Trong khi đó, Sinner chơi cực kỳ tỉnh táo, sử dụng những cú lốp và passing shot sắc như dao cạo để hóa giải mọi nỗ lực của đối thủ. Tay vợt người Italia thắng liền hai break ở các thời điểm quyết định, khép lại set 2 với tỉ số 7-5 và lên ngôi vô địch ATP Finals 2025.

Một chiến thắng xứng đáng cho Sinner, anh trở thành tay vợt trẻ nhất bảo vệ thành công danh hiệu ATP Finals, kể từ Roger Federer 2003-2004