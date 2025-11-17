Alcaraz số 1, nhưng danh hiệu cho Sinner

Jannik Sinner giành chiến thắng trong trận chung kết lớn cuối cùng của mùa giải hấp dẫn, một bữa tiệc tennis đỉnh cao vì nó thoát khỏi sự đơn điệu vốn có.

Mọi con đường rồi cũng dẫn về hai người họ, và lần này chiến thắng thuộc về tay vợt Italia, người có buổi biểu diễn tuyệt mỹ, hoàn chỉnh và như bất tận, tựa những mảng tường thẳng tắp của Piazza San Carlo (quảng trường biểu tượng tại Turin, được xây dựng thế kỷ 16 và 17).

Sinner bảo vệ thành công ATP Finals. Ảnh: FEF

Carlos Alcaraz – người chính thức đoạt ngôi số 1 ATP năm 2025 trước chung kết – không tìm được chìa khóa. Cuộc đối đầu thứ 6 trong năm giữa họ được quyết định theo đúng cách khán giả Italia mong muốn: 7-6(7-4) và 7-5 cho Sinner sau 2 giờ 15 phút.

Đây là nhà của Sinner, và anh là người làm chủ. Với cú đúp ATP Finals, Sinner đứng vào hàng ngũ những người bảo vệ thành công danh hiệu này, sau Ilie Nastase, Bjorn Borg, Ivan Lendl, John McEnroe, Pete Sampras, Lleyton Hewitt, Roger Federer và Novak Djokovic.

Chiến thắng giúp Sinner gỡ bỏ gánh nặng tinh thần khỏi vai. Hoặc là đổi mới, hoặc là bị bỏ lại. Công thức mới của anh đang hiệu nghiệm.

Đó là một tuần thi đấu hoàn hảo, không thua bất kỳ set nào trong 5 trận, cùng 41 cú ace (trung bình hơn 8 lần mỗi trận). Hoàn toàn xứng đáng. Đây là lãnh địa của anh, môi trường của anh, nơi anh thuộc về.

Sinner (24 tuổi) trở thành người trẻ nhất bảo vệ được vinh quang ATP Finals kể từ Roger Federer giai đoạn 2003-2004 (23 tuổi).

Ngoài ra, anh là tay vợt nam đầu tiên trong thế kỷ 21 vô địch ATP Finals liên tiếp mà không thua set nào (hiện thắng 20 set liên tiếp tại sự kiện). Người đầu tiên đạt thành tích này là Ivan Lendl (1985-1986).

Tay vợt Italia khép lại năm mỹ mãn với 6 danh hiệu, cùng cảm giác thậm chí còn dễ chịu hơn. Kế hoạch của anh đã vận hành trơn tru.

Bậc thầy Sinner

Gục ngã ở New York hai tháng trước, rất nhợt nhạt ngày hôm ấy, anh trở lại quê nhà với sự mãn nguyện. Sinner thắng từ Bắc Kinh, Vienna, Paris và giờ là Turin bằng cách đánh mới.

“Tôi phải thay đổi”, Sinner từng nói sau US Open. Đúng vậy. Bên bờ vực, anh tung ra một cú giao bóng hai nhanh như giao bóng một để thoát hiểm.

Hủy một cách hoàn hảo bóng set point, Sinner thắng set đầu ở loạt tie-break, trong bối cảnh hai lần bị gián đoạn – một từ sự cố khán giả; lần hai đến từ cơn đau cơ của Alcaraz.

Khán giả hò reo tiếp sức. “Jannik!!!” không ngừng vang lên, đến mức Sinner nhiều lần ra hiệu im lặng để Alcaraz giao bóng. Anh đáp lại sự cuồng nhiệt từ khán đài theo cách dữ dội nhất.

Bước vào set 2, Sinner giao bóng và bị bẻ game đầu tiên ở ATP Finals 2025 (qua đó đứt chuỗi 45 game giao bóng thắng liên tiếp tại sự kiện). Không sao, anh lật ngược tình thế ngay lập tức và đẩy Alcaraz vào tuyệt vọng.

Alcaraz bất lực và mắc sai lầm. Ảnh: EFE

Alcaraz bắt đầu cáu kỉnh thời điểm 4-4. “Nói với bản thân tích cực vào!”, HLV trưởng Juan Ferrero nhắc. HLV Samuel Lopez tiếp lời: “Hét to cũng được, xả ra đi”. Không hiệu quả. Số 1 thế giới mắc sai lầm, hoặc những cú đánh bị Sinner bắt bài.

Khi “Carlitos” tuyệt vọng thì những vũ khí mới của Sinner hiện ra: cổ tay mềm đến khó tin; lốp bóng hoàn hảo; cú thuận tay tuyệt đẹp; lại cú giao bóng hai thần tốc. Xen kẽ là cú trái tay dài đưa bóng đi gần như hoàn hảo về góc cuối sân, Turin lại nổ tung.

Đó là cuộc chiến của từng khoảnh khắc, từng cảm xúc. Sinner thậm chí đưa tay lên tai ăn mừng, phong cách quen thuộc của chính đối thủ: “Hô lớn hơn nào”. Cả sân đáp lại. Đó là khi anh thắng sau pha bóng có tới 24 cú đánh.

“Maestro Sinner!” (Bậc thầy Sinner), đó là cách người Italia gọi anh. Phiên bản tốt nhất, nơi anh là vua – bất bại 2 năm khi thi đấu sân trong nhà.

Hai game cuối đơn giản là của Sinner. Hình ảnh cuối cùng là khoảnh khắc anh nằm xuống sân ăn mừng, sau đó là khán đài với nhiều cung bậc cảm xúc.

Bậc thầy Sinner đẩy Alcaraz vào tuyệt vọng. Nhưng chính vì thế mà năm 2026 càng đáng chờ hơn, vì họ bổ sung cho nhau, không ngừng cải thiện sau mỗi thất bại.