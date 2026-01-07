Ngày 7/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dương Văn Hiền (32 tuổi, trú tại An Giang) 12 năm tù về tội "Giết người"; tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành 14 năm tù.

Theo cáo buộc, tối ngày 14/1/2022, Hiền cùng Trần Việt Đan ngồi uống rượu trên đường Nguyễn Thị Tú, quận Bình Tân (cũ) thì thấy Đỗ Văn Trúc đi ngang qua nên Đan gọi Trúc vào nhậu chung.

Trong lúc nhậu, Đan kể việc bị Lê Trung Hiếu chửi bới, đe dọa đánh nên nhờ Hiền và Trúc đi tìm Hiếu đánh trả.

Một lúc sau, Trúc đứng dậy nói đi tìm Hiếu. Khi đến hẻm 339 đường Nguyễn Thị Tú, Trúc phát hiện Hiếu đang cùng một nhóm người đánh bài ăn tiền trước tiệm tạp hóa. Trúc ghé vào xem rồi gọi điện báo cho Hiền biết.

Bị cáo Dương Văn Hiền. Ảnh: BH

Hiền và Đan chở nhau chạy tới. Vừa nhìn thấy Hiếu, Hiền xông tới túm cổ áo rồi cùng Đan lao vào hành hung. Thấy con trai bị đánh, cha của Hiếu vội vào can ngăn thì bị Trúc đánh liên tiếp vào mặt.

Bị đánh, Hiếu bỏ chạy vào phòng trọ lấy dao chém vào tay Trúc, làm đứt lìa ngón tay út và gần đứt ngón áp út. Trúc la hét, cầm ghế nhựa đánh vào đầu Hiếu khiến Hiếu ngã xuống đường.

Khi Hiếu đứng dậy, Hiền tiếp tục xông vào đánh bằng tay và chân, còn Đan dùng cây gỗ đánh mạnh vào đầu khiến Hiếu gục xuống. Người dân và cha của Hiếu kịp thời can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Hiền chở Trúc đi băng bó vết thương. Sáng hôm sau, Trúc gọi điện báo cho Hiền biết Hiếu bị thương nặng và khuyên Hiền bỏ trốn.

Do được cấp cứu kịp thời, Hiếu may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 86%.

Ngày 25/8/2022, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Trúc, Trần Việt Đan và Dương Văn Hiền về tội “Giết người”. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Hiền đã bỏ trốn. Đến ngày 27/11/2024, đối tượng bị Công an TP Phú Quốc (cũ) bắt giữ để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau đó, Công an TP Phú Quốc (cũ) đã thông báo cho Công an TPHCM để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, TAND TPHCM tuyên phạt Trần Việt Đan 14 năm tù, Đỗ Văn Trúc 12 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hiền thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hành vi phạm tội chưa đạt. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án như trên.