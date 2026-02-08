UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ (Hà Nội) sáng nay tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cử tri đã lắng nghe tiểu sử của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá ông Trịnh Văn Quyết, ông Nguyễn Kim Sơn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, là những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MTTQ Việt Nam

100% cử tri bày tỏ sự tin tưởng và tín nhiệm, cho rằng nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, các nhân sự trên sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò đại biểu dân cử, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nâng cao đời sống nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cử tri phường Đại Mỗ đánh giá ông Trịnh Văn Quyết và ông Nguyễn Kim Sơn đều là những lãnh đạo cấp cao, được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm công tác. Đây là các cán bộ có uy tín, có khả năng lãnh đạo, đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể. Trên bất kỳ cương vị công tác nào, các ông cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các nhân sự được cử tri giới thiệu ứng cử, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ xúc động khi được nghe ý kiến phát biểu tâm huyết của bà con cử tri. Đây cũng là những lời động viên, chia sẻ, đánh giá rất cao đối với các cá nhân được giới thiệu ứng cử.

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra mục tiêu đưa đất nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đây là những kỳ vọng rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với mong muốn xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và đưa đất nước vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, nhân dân, Bác Hồ đã lựa chọn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, với trách nhiệm trên cương vị công tác, tất cả những người được giới thiệu ứng cử sẽ cố gắng cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chung của đất nước, của dân tộc và của cách mạng.

Trước đó, tối 7/2, cử tri phường Xuân Đỉnh đã biểu quyết, thống nhất giới thiệu Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.