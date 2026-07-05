Tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng 2026, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, đến 19h ngày 3/7, có 213.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng đại học trên Hệ thống xét tuyển chung của Bộ.

Tuy nhiên, ông Thảo lưu ý, đến khoảng ngày 8/7, hầu hết các trường đại học mới công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển).

“Thí sinh muốn lựa chọn trường đại học hay ngành đào tạo nào, đầu tiên phải vượt được mức điểm sàn trường đó đưa ra. Ví dụ, trường công bố điểm sàn 20, trong khi thí sinh có 19 điểm thì việc đăng ký nguyện vọng không có ý nghĩa gì. Trong tuần sau, Bộ GD-ĐT mới công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với 3 nhóm ngành gồm: sức khỏe, sư phạm và luật pháp”, ông Thảo chia sẻ.

Thí sinh được tư vấn tại khu vực Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Thảo cũng nhấn mạnh một số lỗi năm nào cũng có thí sinh mắc.

Một trong những lỗi đó là không xác nhận khi hoàn thành một quy trình đăng ký hoặc thay đổi nguyện vọng.

“Khi hoàn thành một quy trình đăng ký nguyện vọng hoặc ở lần thay đổi nguyện vọng trên hệ thống, thí sinh sẽ nhận được mã OTP và cần nhập vào để xác nhận việc hoàn thành đó. Nếu không xác nhận, hệ thống sẽ không ghi nhận điều chỉnh mới. Thí sinh lưu ý thay đổi bao nhiêu lần thì nên xác nhận bấy nhiêu lần, để đảm bảo hệ thống ghi nhận được lần cuối cùng mà thí sinh điều chỉnh”, ông Thảo nói.

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, thí sinh cũng không nên để đến “phút chót” (sát thời điểm 17h ngày 14/7 - khi hệ thống của Bộ đóng) mới hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng. “Lúc đó, do lượng truy cập lớn, nghẽn mạng hay bất kỳ lý do gì cũng có thể khiến các em bị lỡ cơ hội”, ông Thảo nhắc nhở.

Khi đã lựa chọn và đăng ký xong, thí sinh không nên hoang mang, lo lắng và tiếp tục so sánh bởi mỗi trường đại học đều có những thế mạnh riêng.

Với câu hỏi nếu thí sinh đã đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của các trường đại học thì có bắt buộc phải đăng ký lại trên Hệ thống xét tuyển chung của Bộ hay không, GS Thảo giải đáp: Tất cả các nguyện vọng xét tuyển được coi là chính xác, đúng quy định buộc phải đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ GD-ĐT.

“Các em có thể đăng ký trên các hệ thống của các trường nhằm cung cấp thông tin, tìm hiểu hay rà soát xem mình đủ điều kiện vào trường hay chưa. Nhưng, nếu muốn trúng tuyển, thí sinh buộc phải đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ GD-ĐT. Việc đăng ký nguyện vọng trên cổng của Bộ mới là nguyện vọng, số lượng và thứ tự chính thức. Chỉ những thông tin mà thí sinh đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ mới được đưa vào quá trình lọc ảo và xét tuyển toàn quốc”, ông Thảo nhấn mạnh.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) chia sẻ tại tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng 2026.

Thí sinh quy đổi IELTS mất cơ hội xét học bổng 3,7-5,5 triệu đồng mỗi tháng

Một thí sinh băn khoăn liệu việc dùng chứng chỉ IELTS để miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT có ảnh hưởng đến cơ hội được xét học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ khi đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) vào các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực tài năng, vi mạch bán dẫn, khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược hay không.

GS Thảo cho hay, điều kiện để thí sinh được nhận học bổng theo Nghị định 179 là đăng ký theo học ngành thuộc 111 ngành đào tạo đã được công bố. Bên cạnh đó, thí sinh cần đạt được 22,5 điểm trở lên trong tổ hợp xét tuyển và phải lọt top 30% thí sinh có điểm cao nhất của nhóm ngành đó trên cả nước.

Song, việc này chỉ xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, không sử dụng điểm quy đổi, không tính điểm cộng, điểm thưởng.

Như vậy, thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp A01 nhưng dùng điểm tiếng Anh quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không nằm trong diện được xét học bổng theo Nghị định 179.

PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương.

PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho rằng, năm nay, theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển đại học, chính vì vậy cần thực sự chăm chút, tính toán kỹ lưỡng.

"Các em cần thực sự chắt chiu từng nguyện vọng. Nên chọn ngành trước khi chọn trường. Cần giới hạn những ngành phù hợp từ phân tích sự yêu thích của bản thân, tình hình thị trường lao động trong thời gian tới... Khi có bách phân vị, quy đổi điểm của tất cả các trường, phụ huynh và thí sinh có thể xác định mình phù hợp với trường nào - có đào tạo những ngành mình hướng tới", bà Hiền nói.

Bà Hiền gợi ý chiến thuật: Trong 15 nguyện vọng, cần có 2-3 nguyện vọng "ước mơ" (điểm chuẩn năm ngoái cao hơn số điểm thí sinh có một chút, xếp trên cùng); tiếp đó là các nguyện vọng "vừa sức" (điểm chuẩn năm ngoái tương đương mức điểm thí sinh có năm nay, khoảng 7-8 nguyện vọng) và cuối cùng là 2-3 nguyện vọng an toàn.

"Những nguyện vọng cuối là bệ đỡ cho tất cả những rủi ro. Tuy nhiên, khi đặt nguyện vọng cũng phải tính đến cả trường hợp trượt tất cả số nguyện vọng yêu thích, các em vẫn sẵn sàng học những nguyện vọng dưới", bà Hiền nói.

Bà lưu ý thêm: Thí sinh không nên sắp xếp nguyện vọng theo khả năng trúng tuyển, mà theo sự yêu thích, từ 1 cho đến 15.