Danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 theo công bố từ BTC không cho thấy cuộc thay máu toàn diện, nhưng vẫn có những điều chỉnh đáng chú ý của HLV Kim Sang Sik.

Chiến lược gia người Hàn Quốc giữ 18/23 cầu thủ từng góp mặt ở đội hình dự ASEAN Cup 2026 như Lê Giang Patrik, Thành Chung, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long, Hoàng Hên, Tài Lộc, Đình Bắc, Xuân Son…

Trong 5 cái tên khác so với đội hình từng vô địch ASEAN Cup 2026 gồm Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh, thủ môn Văn Việt được gọi trở lại, bên cạnh đó là các tân binh Adou Minh cùng Williams Minh Hoàng.

Williams Minh Hoàng lần đầu tiên được gọi lên tuyển Việt Nam. Ảnh: CATPHCM FC

Adou Minh cùng Williams Minh Hoàng đều là những cầu thủ Việt kiều vừa được cấp quốc tịch và đủ điều kiện để ra sân tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10 tại Indonesia.

Ở chiều ngược lại, các cầu thủ từng dự ASEAN Cup 2026 không còn tên trong danh sách mới như Văn Lâm, Văn Hậu, Văn Vĩ, và Đinh Quang Kiệt, Ngọc Mỹ. Trong đó, Văn Vĩ đang gặp vấn đề chấn thương, còn Quang Kiệt và Ngọc Mỹ được điều sang U23 Việt Nam tham dự ASIAD 20.

Theo lịch được công bố, vào ngày 26/9 tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines, sau đó vào ngày 29/9 sẽ đối đầu với Thái Lan trước khi có trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10 tại Indonesia.

Danh sách tuyển Việt Nam được BTC giải đấu công bố: