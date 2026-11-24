Từ những tháp cổ nghìn năm của văn hóa Óc Eo đến di sản Khmer, Chăm trong các phum, sóc, Tây Ninh đang tìm cách kết nối các giá trị văn hóa bản địa với du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Dòng chảy di sản từ tháp cổ ngàn năm đến các phum, sóc

Tây Ninh có đường biên dài khoảng 369km – nơi 17 dân tộc thiểu số với khoảng 35.600 nhân khẩu cùng quần cư gắn bó – dấu ấn lịch sử rực rỡ của nền văn hóa Óc Eo vẫn hiện hữu trầm mặc qua hai di tích cấp quốc gia là tháp cổ Bình Thạnh (xã Phước Chỉ) và tháp cổ Chót Mạt (xã Thạnh Bình). Đây là hai công trình đền tháp hiếm hoi còn sót lại từ thế kỷ VIII ở Nam Bộ, được xây dựng bằng gạch thẻ lớn với kỹ thuật xếp khít không dùng chất kết dính.

Bên cạnh hai tháp cổ, chùa Bokirirawng Say (hồ sơ di tích ghi là Bô-tum-ki-ri-răng-xây, thường gọi là chùa Khe Dol, tại khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh) cũng đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh, mang đậm dấu ấn kiến trúc và tín ngưỡng của đồng bào Khmer.

Không chỉ lưu giữ những di sản vật thể ngàn năm, Tây Ninh còn bảo tồn nguyên vẹn hai di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là Tết Chôl Chnăm Thmây và nghệ thuật múa trống Chhay-dăm của người Khmer. Trên khắp các phum, sóc và cụm dân cư, nhịp sống văn hóa bản địa vẫn tuôn chảy sôi nổi qua từng mùa lễ hội: từ lễ Sene Đôlta của người Khmer; lễ tạ ơn, lễ cầu an, tháng ăn chay Ramadhan, lễ Raya của đồng bào Chăm, đến lễ hội Sa Uôl Kô Ka Môn của người Tà Mun. Trong mỗi dịp lễ trọng, sắc màu truyền thống lại bừng sáng qua từng nếp váy Xăm pốt, xà rông của người Khmer; váy Aban, khăn Tanrak của người Chăm, cùng tiếng reo hò từ các trò chơi dân gian đẩy gậy, đi cà kheo, đánh cù, cướp cờ.

Chùa Bokirirawng Say được xếp hạng di tích cấp tỉnh, mang đậm dấu ấn kiến trúc và tín ngưỡng của đồng bào Khmer. Ảnh: Tuấn Kiệt

Để dòng chảy di sản ấy không bị mai một trước nhịp sống hiện đại, tỉnh Tây Ninh đã chú trọng đầu tư nguồn lực, tạo nền tảng thiết chế văn hóa vững chắc ngay từ cơ sở. Bên cạnh đề án hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích trị giá 300 triệu đồng từ ngân sách và xã hội hóa, trong năm 2025, địa phương đã giải ngân hơn 1.659,9 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (trong đó có 870 triệu đồng vốn Trung ương) để xây dựng Nhà văn hóa dân tộc Khmer tại ấp Hòa Đông A, xã Phước Vinh. Song song đó, nguồn vốn sự nghiệp gần 67 triệu đồng cũng được giải ngân để mở các lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa phi vật thể tại 10 xã, phường có đông đồng bào Khmer sinh sống gồm: Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Lập, Châu Thành, Thạnh Bình, Hòa Hội, Phước Vinh, Bình Minh và Long Hoa.

Nhờ sự đầu tư đồng bộ, đến nay 100% xã có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đều có trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng; toàn tỉnh duy trì hiệu quả 12 nhà văn hóa dân tộc (7 nhà văn hóa Khmer, 2 nhà văn hóa Chăm và 3 nhà văn hóa Tà Mun). Cuối tuần về các phum, sóc, không khó để bắt gặp hình ảnh thanh niên, trẻ nhỏ say sưa tập luyện nhạc cụ, điệu múa truyền thống từ 15 đến 60 phút mỗi tối, trong khi tiếng nói, chữ viết Khmer tiếp tục được gìn giữ đều đặn qua sóng phát thanh, truyền hình TTV11 từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần.

Những điểm sáng gắn bảo tồn với du lịch từ cơ sở

Từ nền tảng thiết chế văn hóa được củng cố bài bản, tư duy làm du lịch gắn với di sản tại nhiều địa phương của Tây Ninh đang dần chuyển biến từ tự phát sang định hướng chuyên nghiệp.

Tại phường Bình Minh – nơi gần 600 hộ đồng bào Khmer sinh sống quây quần bên ngôi chùa Phật giáo Nam tông Bokirirawng Say (chùa Khe Dol) – chính quyền địa phương đã xác định lấy ngôi chùa cổ làm hạt nhân để phát triển mô hình du lịch cộng đồng kết hợp du lịch tâm linh. Điểm hay trong cách làm của Bình Minh là sự tính toán kết nối đồng bộ: du khách đến chiêm bái, trải nghiệm văn hóa Khmer sẽ được dẫn dắt vào hành trình khám phá các tuyến du lịch sinh thái, tham quan vườn cây ăn trái đặc sản (như mãng cầu đạt chuẩn VietGAP, có chỉ dẫn địa lý và mã truy xuất nguồn gốc) và kết nối trực tiếp với khu du lịch Núi Bà Đen. Đặc biệt, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo với không gian mở trưng bày và trải nghiệm toàn diện dự kiến khánh thành vào tháng 12/2027 hứa hẹn sẽ tạo thêm cú hích thu hút du khách, mở rộng sinh kế cho người dân địa phương.

Bà Phùng Thị Mai Huyền, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phước Vinh trao đổi về định hướng kết nối văn hóa Khmer với du lịch sinh thái đường sông tại địa phương. Ảnh: Tuấn Kiệt

Rời vùng ven đô thị về xã biên giới Phước Vinh, bản sắc văn hóa Khmer lại được đánh thức theo một hướng đi giàu tiềm năng khác: trở thành "đòn bẩy" cho du lịch sinh thái đường sông.

Bà Phùng Thị Mai Huyền, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phước Vinh cho biết, địa phương hiện duy trì hiệu quả 3 câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu gồm đội múa Chhay-dăm, đờn găm và đội múa truyền thống của phụ nữ Khmer, đồng thời đưa tiếng nói, chữ viết dân tộc vào giảng dạy cho học sinh ngay tại trường học.

Theo quy hoạch phát triển của xã Phước Vinh, hành trình khám phá hệ sinh thái dọc tuyến sông Vàm Cỏ, ghé thăm trạm biên phòng Vàm Gò hay Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát của du khách sẽ được nối dài bằng trải nghiệm văn hóa tại Nhà văn hóa dân tộc xã và các ngôi chùa cổ Khmer. Tại đây, chính người dân bản địa sẽ trực tiếp trình diễn múa Chhay-dăm, múa sạp và giới thiệu đời sống tín ngưỡng, biến vốn quý văn hóa thành sản phẩm du lịch đặc trưng để tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Gỡ nút thắt để di sản thành sinh kế bền vững

Dù đã xuất hiện những mô hình điểm đầy triển vọng như ở Bình Minh hay Phước Vinh, nhìn trên bình diện chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh vẫn thẳng thắn chỉ ra rằng việc khai thác giá trị văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và tài nguyên bản địa để phát triển du lịch tại nhiều địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Thực tế cho thấy, hoạt động bảo tồn ở nhiều nơi thời gian qua mới dừng lại ở việc sưu tầm, phục dựng lễ hội hoặc duy trì sinh hoạt nội bộ cộng đồng. Sự kết nối giữa các di tích tháp cổ thuộc nền văn hóa Óc Eo, kiến trúc chùa Khmer hay không gian lễ hội của người Chăm vào các tuyến du lịch hoàn chỉnh của tỉnh còn rời rạc. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở năng lực xây dựng sản phẩm, quản trị, quảng bá du lịch và sự liên kết giữa cộng đồng địa phương với các doanh nghiệp lữ hành còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số giai đoạn 2021–2025 (đạt trên 300 người) chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, cạo mủ cao su hay đan lát, nấu ăn, chưa có nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng làm du lịch cộng đồng.

Nhận diện rõ những "điểm nghẽn" này, bước vào giai đoạn 2026–2030, Tây Ninh xác định mục tiêu chiến lược là chuyển dịch mạnh mẽ từ bảo tồn đơn thuần sang phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và du lịch cộng đồng bền vững. Trọng tâm xuyên suốt của tỉnh là đưa cộng đồng các dân tộc thiểu số trở thành chủ thể trực tiếp tham gia, quản lý và hưởng lợi từ các hoạt động du lịch.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, địa phương đang tập trung đào tạo kỹ năng nghề du lịch chuyên nghiệp cho người dân bản địa, đồng thời hỗ trợ chuẩn hóa các sản phẩm OCOP, ẩm thực và hàng thủ công truyền thống. Song song đó, tỉnh đẩy mạnh kết nối giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số với doanh nghiệp lữ hành và hệ thống phân phối nhằm hình thành chuỗi giá trị khép kín.

Đặc biệt, lợi thế về hạ tầng số – với mạng di động 3G/4G/5G và Internet cáp quang phủ sóng 100% số ấp, khu phố (97,25% hộ gia đình kết nối cáp quang) cùng mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng – đang được tận dụng tối đa để số hóa và quảng bá hình ảnh văn hóa Khmer, Chăm, Tà Mun đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Khi công nghệ số mở đường, doanh nghiệp đồng hành và 44 người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo phát huy tốt vai trò "cầu nối" vận động bà con giữ gìn bản sắc gắn với làm kinh tế, kho tàng di sản nơi vùng biên Tây Ninh đang đứng trước cơ hội lớn để thực sự bừng tỉnh, trở thành sinh kế bền vững cho người dân.