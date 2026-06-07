Ngày 7/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Đạt (25 tuổi) và Bùi Mạnh Thắng (26 tuổi), cùng trú tại xã Hợp Kim (Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan công an lấy lời khai của đối tượng. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 15h chiều qua (6/6), tại tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Dũng Tiến, tổ công tác cụm 5, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo kế hoạch.

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện Đạt điều khiển xe mô tô chở Thắng, cả hai không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng phương tiện, Bùi Văn Đạt tăng tốc lao thẳng vào Trung tá Bùi Thanh Tùng. Ảnh: CACC

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm, Đạt không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Quá trình di chuyển, Đạt có biểu hiện lạng lách, đánh võng và điều khiển xe lao vào vị trí Trung tá Bùi Thanh Tùng đang thực hiện nhiệm vụ.

Vụ việc khiến Trung tá Tùng bị ngã, chấn thương và phải đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị chức năng khống chế, bắt giữ các đối tượng liên quan; đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu điện tử, lấy lời khai người liên quan và củng cố hồ sơ phục vụ công tác điều tra.