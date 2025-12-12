XEM CLIP:

Hôm nay (ngày 12/12), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM mời làm việc đối với Lê Thị Bích Trâm (SN 1988, ngụ ở địa phương) để điều tra làm rõ vụ cướp tài sản là đôi bông tai vàng của bé gái 5 tuổi.

Công an lấy lời khai của Lê Thị Bích Trâm. Ảnh: CACC

Như VietNamNet đã đưa tin, tối 8/12, bé Đ.P.Th. (5 tuổi) cùng các bạn hàng xóm chơi ở con hẻm trước nhà trên đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc). Lúc này, một người phụ nữ chở một bé gái trên xe đạp điện dừng lại tiếp cận. Người phụ nữ đã lột đôi bông tai vàng của bé Th. rồi lên xe đạp điện cùng bé gái bỏ đi.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, cha của bé Th. đã trích xuất hình ảnh camera an ninh trong hẻm và trình báo công an.

Camera an ninh ghi nhận cảnh Trâm tiếp cận lột đôi bông tai vàng của bé 5 tuổi. Ảnh: Cắt từ clip

Khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an xã tiến hành truy xét. Công an khoanh vùng và mới đây đã đưa Lê Thị Bích Trâm và Lê Ngọc B.A. (SN 2016, là con gái của Trâm) về làm việc.

Tại cơ quan công an, Trâm thừa nhận, tối 8/12 chở con gái đi dạo, khi thấy bé Th. có đeo vàng đã tiếp cận, lột đôi bông tai và đem bán ở tiệm vàng gần đó. Hiện công an đang lập hồ sơ, xử lý Trâm theo quy định.