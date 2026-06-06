Ngày 6/6, Sở GD-ĐT Đồng Nai công bố đáp án chính thức môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, giúp thí sinh tự đánh giá kết quả bài làm trước khi ngành giáo dục hoàn tất công tác chấm thi và công bố điểm thi trong thời gian tới.

Dưới đây là đáp án chính thức môn Ngữ văn thi vào lớp 10 năm 2026:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Đồng Nai năm nay có hơn 30.000 thí sinh dự thi. Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi sáp nhập 2 địa phương.

Đồng Nai hiện có 3 trường THPT chuyên gồm: THPT chuyên Lương Thế Vinh (phường Tam Hiệp), THPT chuyên Quang Trung (phường Đồng Xoài) và THPT chuyên Bình Long (phường Bình Long).

Theo Sở GD-ĐT Đồng Nai, năm nay địa phương có 243 học sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng vào lớp 10 tại các trường tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

Với cách tính điểm đối với thí sinh dự tuyển vào các trường THPT không chuyên, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 bài thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có).

Với các thí sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên, điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính bằng tổng điểm các môn thi chung cộng với điểm bài thi môn chuyên.





