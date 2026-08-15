Dưới đây là đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ GD-ĐT công bố:

Môn Toán tại đây.

Môn Ngữ văn tại đây.

Môn Ngoại ngữ tại đây.

Môn Hóa học tại đây.

Môn Vật lý tại đây.

Môn Lịch sử tại đây.

Môn Địa lý tại đây.

Môn Sinh học tại đây.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14-15/8. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng hai môn tự chọn. Điểm thi dự kiến sẽ được công bố vào ngày 19/8.

Các thí sinh thuộc điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức. Trước kỳ thi, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã rà soát từng trường hợp. Kết quả, 322/322 học sinh lớp 12 của trường trong năm học 2025-2026 đều xác nhận tham dự kỳ thi lại.

Trong 6 thí sinh tự do, 4 người xác nhận tham dự, còn 2 người không đăng ký thi lại. Theo kết quả rà soát, 2 thí sinh này hiện là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu thi lại để sử dụng kết quả xét tuyển.