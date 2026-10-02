Đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình vẫn có thể được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và không thuộc trường hợp Nhà nước đã quyết định thu hồi đất.

Theo phản ánh của một công dân, khu đất của gia đình được ông bà khai hoang từ khoảng năm 1960 để làm vườn, ruộng. Đến năm 1980, gia đình chuyển sang làm nhà ở và sử dụng ổn định trên khu đất này từ đó đến nay.

Năm 2002, Nhà nước xây dựng một cây cầu đường bộ qua suối, gần khu đất của gia đình.

Khi xây dựng cầu, gia đình không phải di dời, khu đất không bị giải phóng mặt bằng và vẫn tiếp tục sử dụng nhà, đất bình thường.

Sau đó, gia đình làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, theo phản ánh, gia đình được thông báo khu đất nằm trong phạm vi hành lang của cầu nên không được cấp giấy chứng nhận.

Từ thực tế này, công dân đặt câu hỏi: Khu đất đã được gia đình sử dụng làm nhà ở ổn định từ năm 1980 đến nay có được cấp sổ đỏ hay không?

Đất nằm trong hành lang bảo vệ công trình, nếu chưa có quyết định thu hồi và đáp ứng đủ điều kiện, vẫn được xem xét cấp giấy chứng nhận. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) thuộc thẩm quyền của địa phương. Việc xem xét phải căn cứ hồ sơ cụ thể và các quy định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai do địa phương ban hành theo thẩm quyền.

Do đó, Bộ cho biết không có cơ sở để trả lời cụ thể, nhưng có ý kiến hướng dẫn chung.

Theo khoản 1 Điều 97 Nghị định 102/2024 của Chính phủ, trường hợp đất đang sử dụng thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực thì người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện. Việc sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình, khu vực.

Bộ NN&MT nhận định, theo thông tin công dân cung cấp, gia đình đã sử dụng đất làm nhà ở từ năm 1980, trước thời điểm cây cầu được xây dựng năm 2002.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137, không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 139 và Điều 140 Luật Đất đai thì việc cấp giấy chứng nhận được xem xét theo Điều 138 Luật Đất đai.

Bộ NN&MT đề nghị công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký đất đai tại địa phương để được kiểm tra, xác định cụ thể.

Các nội dung cần làm rõ gồm nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, phạm vi đất dành cho công trình và hành lang bảo vệ an toàn công trình, việc thu hồi đất nếu có, cùng các điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Bộ nêu rõ: Trường hợp thửa đất chỉ thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất và đáp ứng đủ các điều kiện cấp giấy chứng nhận thì được xem xét cấp giấy chứng nhận. Người sử dụng đất vẫn phải tuân thủ các hạn chế sử dụng đất và quy định về bảo vệ an toàn công trình.

Bộ NN&MT cũng lưu ý, nếu cơ quan có thẩm quyền từ chối giải quyết hồ sơ, công dân có quyền đề nghị cơ quan này trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ pháp luật của việc từ chối.

Trường hợp không đồng ý với việc giải quyết, công dân có quyền thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 237 Luật Đất đai.