Theo phản ánh của công dân, gia đình có thửa đất diện tích 695,9m2, gồm 150m2 đất ở và 545,9m2 đất trồng cây lâu năm.

Do có nhu cầu chia đất cho các con, gia đình muốn tách thửa đất trên thành hai thửa. Theo phản ánh, thửa đất đáp ứng các tiêu chí về diện tích và đường đi để thực hiện việc tách thửa theo quy định của địa phương.

Tuy nhiên, khi đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai liên phường, xã để làm thủ tục, gia đình được trả lời không thể tách thửa do khu đất nằm trong Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị thương mại, dịch vụ chợ, tỷ lệ 1/500, được UBND huyện (cũ) phê duyệt.

Theo người dân, hiện dự án chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có thông báo thu hồi, chưa cắm mốc lộ giới quy hoạch và cũng chưa được triển khai.

Từ đó, công dân đặt câu hỏi: Việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai liên phường, xã trả lời không thể tách thửa vì thửa đất nằm trong quy hoạch chi tiết 1/500 có đúng quy định không? Nếu muốn tách thửa trong trường hợp này, gia đình cần liên hệ cơ quan nào để được giải quyết?

Điều 220 Luật Đất đai quy định về việc tách thửa đất, hợp thửa đất. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời phản ánh trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không kết luận việc từ chối tách thửa trong trường hợp trên là đúng hay sai. Theo Bộ, đây là vụ việc cụ thể, cần căn cứ hồ sơ lưu trữ và quy định do địa phương ban hành để xem xét. Vì vậy, cơ quan này chưa đủ thông tin và cơ sở để trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, Bộ nêu một số nguyên tắc pháp lý liên quan đến việc tách thửa, hợp thửa đất.

Theo Điều 220 Luật Đất đai, việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Đất đai và các điều kiện cụ thể do UBND cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền được quy định tại khoản 4 Điều này.

Theo Điều 15 Nghị định số 49/2026, Chính phủ giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai để tổ chức thực hiện tại địa phương, trong đó có trình tự, thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất.

Với trường hợp cụ thể này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân gửi phản ánh, kiến nghị đến Văn phòng đăng ký đất đai và Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có đất để được xem xét, trả lời trên cơ sở hồ sơ và quy định của địa phương.