Theo phản ánh của công dân tại Hà Nội, gia đình được UBND huyện Từ Liêm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vào năm 2008.

Trong giấy chứng nhận, ranh giới của toàn bộ thửa đất được thể hiện, bao gồm cả phần diện tích đã được cấp giấy chứng nhận và phần diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận.

Từ đó đến nay, gia đình vẫn sinh sống, sử dụng thửa đất trên và không có sự thay đổi về ranh giới so với thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, gia đình băn khoăn về cách xác định ranh giới thửa đất trong trường hợp này. Công dân đặt câu hỏi: Ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận có phải là ranh giới của toàn bộ thửa đất, bao gồm cả phần diện tích đã được cấp giấy chứng nhận và phần chưa được cấp hay không? Hay ranh giới thửa đất khi cấp giấy chứng nhận chỉ được xác định đối với phần diện tích đã được công nhận quyền sử dụng đất?

Đồng thời, công dân muốn biết trình tự, hồ sơ, thủ tục để được cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ thửa đất được thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật nào?

Việc cấp giấy chứng nhận theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Đất đai. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể, thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Để xác định chính xác trường hợp này cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ cũng như các quy định cụ thể do địa phương ban hành theo thẩm quyền để tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể đối với trường hợp của công dân.

Tuy nhiên, Bộ cũng nêu một số nguyên tắc pháp lý liên quan đến việc xác định thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nếu cho rằng giấy chứng nhận đã cấp thiếu diện tích hoặc việc cấp giấy trước đây chưa đúng quy định, gia đình có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, hướng dẫn thực hiện thủ tục phù hợp như đính chính, cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận theo quy định.

Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai hiện được phân cấp cho địa phương.

Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, UBND cấp tỉnh được giao quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai để thực hiện các trường hợp quy định tại Điều 14 của Nghị định, trong đó có các thủ tục liên quan đến đính chính, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, căn cứ quy định này, trình tự và thủ tục hành chính về đất đai sẽ do UBND cấp tỉnh quy định.

Vì vậy, Bộ đề nghị công dân gửi phản ánh, kiến nghị đến Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục hành chính theo quy định.