Điều kiện đất nền lấy lại vị thế “kênh đầu tư vua”

Đánh giá về phân khúc đất nền trong năm 2026, chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Khang Phát (Khang Land) cho rằng, đất nền vẫn là loại tài sản có sức hấp dẫn lớn, nhất là với nhà đầu tư miền Bắc và Hà Nội, nhất là đất đã có sổ đỏ.

Theo ông Cao, về dài hạn, đất nền vẫn là tài sản có giá trị nội tại, đáp ứng nhu cầu an cư và tích lũy. Tại các khu vực có quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đang và sắp hoàn thiện, đất nền vẫn có tiềm năng tăng giá bền vững. Những địa bàn hưởng lợi từ cao tốc, sân bay, khu công nghiệp mới hay đô thị vệ tinh sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền, khả năng sinh lời cao nếu nhà đầu tư lựa chọn đúng vị trí, pháp lý minh bạch và mức giá hợp lý.

Còn ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Tập đoàn G6 lại cho rằng, đất nền có thể trở lại vị thế “kênh đầu tư vua” trong trường hợp tín dụng được nới lỏng cho lĩnh vực bất động sản và mặt bằng lãi suất giảm. Cùng với các điều kiện khác như hoãn đánh thuế bất động sản thứ hai, thuế chuyển nhượng và thuế đối với đất bỏ hoang trong khoảng 5 năm tới. Đồng thời, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được phê duyệt rõ ràng, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương cũng sẽ tạo nền tảng quan trọng cho thị trường.

Tại các khu vực có quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đang và sắp hoàn thiện, đất nền vẫn có tiềm năng tăng giá bền vững. Ảnh: Thạch Thảo

Nhận định về khu vực tiềm năng, theo ông Quê, Phú Quốc vẫn là điểm sáng đáng chú ý trong giai đoạn tới. Lý do, trong khi thị trường bất động sản cả nước đã trải qua ít nhất hai nhịp “sóng” vào giai đoạn 2021-2022 và 2024-2025 thì bất động sản Phú Quốc lại giảm trung bình 40-70%, tùy vị trí và sản phẩm trong 7 năm qua.

Theo ông, địa phương này còn nhiều dư địa phát triển nhờ tiềm năng đầu tư hạ tầng, định hướng đặc khu kinh tế - hành chính đặc biệt, cũng như dư địa về cơ chế, thể chế và khả năng thu hút dân cư.

Lưu ý cho nhà đầu tư

Về chiến lược đầu tư, ông Quê cho rằng, nơi nào có dân cư đến sinh sống, nơi đó sẽ có dòng tiền. Nhà đầu tư có thể “đánh sóng” theo các đại dự án, nhưng cần vào sớm và ra sớm, đồng thời giữ sự thận trọng.

Ông nhấn mạnh chỉ nên đầu tư đất nền có khả năng ở thực và kinh doanh tốt. Giá phải tương xứng với giá trị sử dụng và khả năng khai thác dòng tiền, bởi thời gian qua nhiều khu vực đã bị đẩy giá vượt xa giá trị thực. Bên cạnh đó, yếu tố pháp lý, quy hoạch và tính thanh khoản phải được đặt lên hàng đầu.

Chủ tịch G6 cũng khuyến nghị không nên kỳ vọng “lướt sóng” ngắn hạn mà nên xác định chiến lược trung và dài hạn.

“Từ năm 2019 đến nay, mặt bằng giá đất nền đã tăng trung bình khoảng 50%, thậm chí có nơi tăng cao hơn, nên khả năng tăng thêm nhiều lần trong thời gian tới là không dễ, trừ các khu vực đặc biệt có sự xuất hiện của đại dự án, trung tâm hành chính mới, khu vui chơi giải trí hoặc khu công nghiệp quy mô lớn”, ông Quê nhận định.

Trong khi đó, ông Cao nhấn mạnh yếu tố pháp lý là “sống còn” khi đầu tư đất nền. Trong bối cảnh chính sách ngày càng siết chặt, nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, quy hoạch và khả năng giải tỏa.

“Ưu tiên hàng đầu là đất có sổ đỏ riêng, tránh các sản phẩm pháp lý không rõ ràng, đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích hoặc phân lô bán nền trái phép. Nhà đầu tư nên chủ động tra cứu thông tin quy hoạch tại cơ quan chức năng địa phương thay vì chỉ nghe theo môi giới.

Bên cạnh đó, hạ tầng kết nối là yếu tố then chốt quyết định giá trị gia tăng. Những khu vực có giao thông đồng bộ, thuận tiện kết nối trung tâm, khu dân cư hiện hữu, y tế, giáo dục… sẽ có nền tảng tăng trưởng bền vững hơn”, ông Cao nói.

Chủ tịch Khang Land cũng khuyến cáo nhà đầu tư tránh chạy theo các “cơn sốt ảo” và tâm lý FOMO. Khi thị trường ngày càng minh bạch, dư địa cho các đợt tăng giá thiếu cơ sở sẽ thu hẹp. Đầu tư cần dựa trên giá trị thực và tiềm năng phát triển dài hạn.

Về tài chính, ông Cao cho rằng năm 2026 có thể xuất hiện những biến động về lãi suất và dòng tiền, do đó nhà đầu tư nên sử dụng vốn tự có ở mức an toàn, hạn chế đòn bẩy quá mức và chuẩn bị phương án dự phòng.

“Đặc biệt, trong bối cảnh dự kiến nguồn cung đất có thể gia tăng, những sản phẩm có giá trị ở thực, có thể khai thác dòng tiền hoặc gắn với quy hoạch, hạ tầng, khu công nghiệp, khu dân cư cụ thể sẽ có cơ hội tốt hơn. Ngược lại, các lô đất vùng ven xa xôi, thiếu dân cư, chỉ mua với mục đích chờ tăng giá có thể không còn đem lại lợi nhuận như kỳ vọng”, ông lưu ý.

Theo ông Cao, năm 2026, nhà đầu tư nên tập trung vào bất động sản có giá trị thực, có nhu cầu sử dụng hoặc khai thác rõ ràng, thay vì tiếp tục chiến lược “ôm đất chờ thời” như giai đoạn trước.