Đối với việc mua bán đất thông qua “giấy tờ viết tay”, mục XI, nội dung C, Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 đã quy định rõ trình tự, thủ tục để đăng ký và cấp sổ đỏ đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Theo đó, các trường hợp sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật nhưng có chữ ký của các bên liên quan mà chưa được cấp giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất gồm: Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ trước ngày 1/7/2014 nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng trước ngày 1/8/2024 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 Luật Đất đai. Ngoài ra trường hợp nhận chuyển nhượng từ người được thừa kế quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 45 Luật Đất đai cũng được xem xét theo cơ chế này. Đáng chú ý, trong các trường hợp nêu trên, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trừ một số trường hợp liên quan đến thừa kế. Với những thửa đất đã được cấp sổ đỏ nhưng bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có giấy chứng nhận đã cấp cho thửa đất kèm theo giấy tờ về việc nhận chuyển nhượng hoặc chỉ có hợp đồng, văn bản về chuyển quyền sử dụng đất đã lập theo quy định thì người đang sử dụng đất vẫn có thể thực hiện đăng ký biến động. Trường hợp chỉ có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền sử dụng đất đã lập theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao sổ đỏ cho bên nhận chuyển quyền khi làm thủ tục người dân cần nộp đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định này và hợp đồng, văn bản về chuyển quyền sử dụng đất đã lập theo quy định kèm theo giấy tờ liên quan như hợp đồng hoặc văn bản chuyển nhượng đã lập theo quy định. Trường hợp không có hợp đồng thì nộp đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định, bản gốc giấy chứng nhận đã cấp, giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện thông báo cho bên chuyển nhượng và UBND cấp xã nơi có đất để niêm yết công khai việc làm thủ tục cấp sổ đỏ. Trường hợp không xác định được địa chỉ bên chuyển nhượng thì cơ quan chức năng sẽ đăng thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương 3 lần và chi phí do người làm thủ tục chi trả. Sau thời hạn 30 ngày kể từ khi thông báo hoặc đăng tin lần đầu nếu không phát sinh tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng. Trường hợp bên chuyển nhượng không nộp lại sổ đỏ đã cấp thì cơ quan chức năng sẽ thực hiện thủ tục hủy giấy chứng nhận cũ. Nếu trong thời gian này phát sinh tranh chấp các bên sẽ được hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp theo quy định.