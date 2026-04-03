Theo phản ánh, gia đình mảnh đất có nguồn gốc do ông nội để lại. Kết quả đo đạc từ năm 1995 xác định đây là đất thổ cư. Đến năm 1997, sổ mục kê tại xã tiếp tục ghi nhận diện tích 323m2, trong đó có 200m2 đất thổ cư và 123m2 đất vườn.

Tuy nhiên, đến năm 2000, khi cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho ông nội, toàn bộ diện tích 323m2 lại được ghi là đất vườn.

Năm 2014, ông nội làm thủ tục tặng cho mảnh đất này cho người thân. Khi cấp đổi sổ đỏ mới, nội dung ghi toàn bộ diện tích là đất vườn.

Đáng chú ý, từ năm 2001, gia đình đã xây nhà và sinh sống ổn định trên mảnh đất. Hằng năm, hộ gia đình vẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính, đóng thuế đất ở tại nông thôn đầy đủ.

Đến năm 2025, khi rà soát lại hồ sơ, gia đình phát hiện sự không thống nhất giữa sổ đỏ năm 2014 và sổ mục kê năm 1997 về mục đích sử dụng đất.

Từ đó, công dân đặt vấn đề: Có thể xin đính chính lại sổ đỏ thành 200m2 đất ở và 123m2 đất vườn hay không?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Tuy nhiên, Bộ nêu ra một số nguyên tắc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, pháp luật đất đai năm 2024 đã có quy định cụ thể việc đính chính giấy chứng nhận đã cấp tại khoản 1 Điều 152 của Luật Đất đai năm 2024.

Trình tự, thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp tại mục XIV nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Bộ đề nghị công dân liên hệ với cấp có thẩm quyền để được thực hiện theo quy định.