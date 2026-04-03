Theo phản ánh, gia đình mảnh đất có nguồn gốc do ông nội để lại. Kết quả đo đạc từ năm 1995 xác định đây là đất thổ cư. Đến năm 1997, sổ mục kê tại xã tiếp tục ghi nhận diện tích 323m2, trong đó có 200m2 đất thổ cư và 123m2 đất vườn.
Tuy nhiên, đến năm 2000, khi cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho ông nội, toàn bộ diện tích 323m2 lại được ghi là đất vườn.
Năm 2014, ông nội làm thủ tục tặng cho mảnh đất này cho người thân. Khi cấp đổi sổ đỏ mới, nội dung ghi toàn bộ diện tích là đất vườn.
Đáng chú ý, từ năm 2001, gia đình đã xây nhà và sinh sống ổn định trên mảnh đất. Hằng năm, hộ gia đình vẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính, đóng thuế đất ở tại nông thôn đầy đủ.
Đến năm 2025, khi rà soát lại hồ sơ, gia đình phát hiện sự không thống nhất giữa sổ đỏ năm 2014 và sổ mục kê năm 1997 về mục đích sử dụng đất.
Từ đó, công dân đặt vấn đề: Có thể xin đính chính lại sổ đỏ thành 200m2 đất ở và 123m2 đất vườn hay không?
Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết.
Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Tuy nhiên, Bộ nêu ra một số nguyên tắc.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, pháp luật đất đai năm 2024 đã có quy định cụ thể việc đính chính giấy chứng nhận đã cấp tại khoản 1 Điều 152 của Luật Đất đai năm 2024.
Trình tự, thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp tại mục XIV nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
Bộ đề nghị công dân liên hệ với cấp có thẩm quyền để được thực hiện theo quy định.
Khoản 1 Điều 152 của Luật Đất đai năm 2024 quy định về việc đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp.
Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp có sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đính chính; Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được tổ chức đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận hoặc được thể hiện trong văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.
Trình tự, thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp theo Nghị định số 151/2025.
Việc nộp hồ sơ đính chính sổ đỏ được thực hiện theo 3 trường hợp.
Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện sai sót: Khi phát hiện sổ đỏ đã cấp có sai sót, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo cho người dân và yêu cầu nộp lại bản gốc để thực hiện đính chính.
Người dân tự phát hiện sai sót: Trường hợp phát hiện thông tin sai ngay từ lần cấp đầu, người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa theo quy định.
Phát hiện sai sót khi làm thủ tục biến động: Nếu lỗi được phát hiện trong quá trình sang tên, chuyển nhượng…, hồ sơ có thể nộp tại Bộ phận Một cửa hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.
Người dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định này. Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.
Bên cạnh đó cần giấy tờ chứng minh sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đề nghị đính chính hoặc sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với thông tin trên giấy chứng nhận đã cấp.
Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện thủ tục thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự thì phải có văn bản về việc ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.