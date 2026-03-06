Một công dân phản ánh về trường hợp sử dụng đất được UBND cấp xã giao không đúng thẩm quyền từ năm 2003. Tuy nhiên, trong suốt quá trình sử dụng, thửa đất vẫn được thể hiện là đất ở nông thôn trên bản đồ quy hoạch, người sử dụng đất có tên trong hồ sơ quản lý và hằng năm vẫn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện trạng có chuồng trại chăn nuôi và trồng rau.

Hiện nay, khi làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), công dân được UBND xã trả lời rằng thửa đất không đủ điều kiện cấp sổ đỏ với lý do hiện trạng là đất trống, chưa xây dựng nhà ở, đã được quy hoạch là đất ở nông thôn.

Công dân đặt câu hỏi: Trường hợp này có đủ điều kiện cấp sổ đỏ hay không? Nếu được cấp, liệu có được công nhận với mục đích đất ở?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khoản 2 Điều 140 Luật Đất đai đã quy định trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 138 của Luật Đất đai.

Cụ thể, khoản 3 Điều 138 Luật Đất đai đã quy định đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống thì diện tích đất ở được công nhận theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Khoản 6 Điều 138 Luật Đất đai quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp thì được cấp giấy chứng nhận theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định tại Điều 176 của Luật Đất đai.