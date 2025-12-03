Một công dân cho biết, năm 2014, UBND xã đã bán trái thẩm quyền cho gia đình một lô đất. Gia đình đã nộp đủ tiền.

Năm 2017, UBND xã quy hoạch khu dân cư, có bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/500, đã được UBND tỉnh giao đất để quy hoạch điểm dân cư. Lô đất gia đình đã mua nằm trong 7 lô đất thuộc khu dân cư này.

Công dân thắc mắc, gia đình có được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) cho lô đất không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời nhưng nêu một số nguyên tắc.

Cơ quan này cho hay, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai.

Chính phủ cũng đã hướng dẫn chi tiết thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục trong Nghị định số 101/2024 về đăng ký, cấp sổ đỏ và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; cùng Nghị định số 151/2025 về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực đất đai.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các Quyết định: số 2304 (ngày 23/6/2024), số 3380 (ngày 25/8/2025) công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó đã quy định về từng thủ tục đất đai. Cụ thể, gồm 11 bước: (1) Trình tự thực hiện; (2) Cách thức thực hiện; (3) Thành phần, số lượng hồ sơ; (4) Thời gian giải quyết; (5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; (6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; (7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính; (8) Phí, lệ phí; (9) Tên mẫu đơn, tờ khai; (10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có); (11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Bộ cũng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, nếu người dân không đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo Điều 237 Luật Đất đai và Điều 7 Luật Khiếu nại 2011.