Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa thông tin về trường hợp người đàn ông 42 tuổi ở Lạng Sơn được đưa vào cấp cứu sau khi tự dùng dao cắt bộ phận sinh dục.

Các bác sĩ Trung tâm Nam học xác định đây là một trong những ca tổn thương thừng tinh phức tạp và hiếm gặp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Người bệnh có tiền sử xơ gan do rượu, thường xuyên sử dụng rượu bia. Trong một phút mất kiểm soát, ông đã tự cắt “của quý”. Khi vào viện, bệnh nhân có vết thương rộng vùng bẹn, đứt hoàn toàn bó mạch thừng tinh hai bên, mất máu ồ ạt, nguy cơ đe dọa tính mạng. Nếu không được xử trí trong “giờ vàng”, bộ phận sinh dục của người bệnh có nguy cơ hoại tử.

Trước tình trạng nguy cấp, ThS.BS Nguyễn Hữu Thảo cùng ê-kíp quyết định thực hiện vi phẫu phức tạp cấp cứu để nối lại toàn bộ hệ thống mạch máu và ống dẫn tinh hai bên.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu tổn thương nghiêm trọng cho người bệnh. Ảnh: BVCC

“Trong môi trường tổn thương chảy máu phức tạp, việc phân biệt động mạch tinh, tĩnh mạch tinh và ống dẫn tinh giống như tìm sợi chỉ giữa đám rối. Chỉ một sai lệch nhỏ có thể khiến toàn bộ nỗ lực thất bại. Trường hợp đứt tinh hoàn hai bên như vậy cực kỳ hiếm gặp. Chúng tôi phải sử dụng kính vi phẫu phóng đại 8-10 lần để tìm lại từng cấu trúc mạch máu”, bác sĩ Thảo, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết.

Theo bác sĩ Thảo, tinh hoàn không đơn thuần là cơ quan sinh sản. Đây là “nhà máy” sản xuất testosterone, hormone quyết định bản lĩnh phái mạnh, sức khỏe sinh lý và tâm lý nam giới. Nhờ được phẫu thuật kịp thời, hệ thống mạch máu đã được tái lập tuần hoàn, mở ra cơ hội hồi phục chức năng cho người bệnh.